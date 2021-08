Tarija: Temen incremento de contagios por Covid-19 por posible apertura de frontera con Argentina

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

Fuente. elPeriódico

La responsable del programa COVID-19 del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Claudia Montenegro, señaló que se encuentran preocupados ante el anuncio de reapertura de las fronteras del país, en este caso con Argentina y Paraguay, esto por la posibilidad de ingresar en una cuarta ola de contagios.

“Ya sea por la migración o el tema de traslado de otras personas, ahora que se van a abrir las fronteras es otras de las cosas que nos tiene que preocupar, entonces posiblemente se den casos”.

La autoridad en salud indica que, si bien Tarija está en mejores condiciones sanitarias, pero se debe seguir en ese camino. “Ahora obviamente estamos mejor preparados que a un inicio, tenemos mejor infraestructura, tenemos el recurso humano capacitado para afrontar una nueva ola que podamos tener”.

Con relación a los contagios de niños o niñas por COVID-19, el reporte señala que fueron internados dos menores de edad en sala de Terapia Intermedia del Hospital San Juan de Dios, los cuales tuvieron buena evolución y están en condiciones de ser dados de alta, pero deben continuar en observación.

“Sabemos que no podemos abrirnos a un proceso de tener clases presenciales, ya que no podemos permitirnos experimentar qué va a pasar para recién tomar decisiones, eso no es responsable, tenemos que ir haciendo una vigilancia”.

Añadió que estos menores de edad fueron contagiados ya sea por sus padres u otras personas mayores, considerando que la misma población comenzó a relajarse, desarrollando diferentes actividades en las calles, exponiendo a los contagios a los niños o niñas.

APUNTE

Recomiendan no bajar la guardia ante caída de casos

Montenegro explicó que si bien registra un descenso de contagios en los últimos días el porcentaje de mortalidad y letalidad es elevado, lo que no permite hasta el momento liberar muchas de las actividades para cuidar la salud de la población y recomendó seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, de alcohol en gel, el lavado de manos y distanciamiento social.

Remarcó que la población tarijeña debe seguir cuidándose en esta pandemia debido a que el comportamiento de los casos y contagios se refleja de similar forma a diario en todos los departamentos del país.