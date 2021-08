Te mostramos cómo descargar tu certificado de vacunación en el celular

El certificado de vacunación apunta a ser dentro de poco, tal como sucede en varios lugares del mundo, un documento necesario para desarrollar varias actividades tanto formales como de entretenimiento por lo que tenerlo a la mano será indispensable.

Por el tamaño del certificado, que está impreso en una hoja de papel tamaño carta, será imposible llevarlo en billeteras o carteras sin que se rompa o sufra algún daño por lo que se deben buscar opciones para tenerlo a la mano siempre y no hay otro lugar mejor que el celular.

Al tener un código QR no importa si el certificado es mostrado en papel o digital, como ya sucede por ejemplo con los pases de preabordo en los vuelos se puede escanear el documento desde una pantalla.

El área metropolitana de Santa Cruz determinó que desde el lunes 16 de agosto todos los establecimientos comerciales y lugares de actividades, locales, incluyendo servicios, restaurantes, patios de comida y locales en espacios de alta concurrencia de personas, deberán solicitar el certificado de vacunación.

En El Alto, el municipio ordenó que todos los trámites que se realicen ante esta institución (como por ejemplo acceder a beneficios tributarios) se realicen presentando el certificado de vacuna anticovid. En La Paz, Bolívar y The Strongest solo autorizan el ingreso a los partidos en el Hernando Siles presentando este documento.

Para poder tener el documento en tu celular debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresa a este sitio: Ingresa a este sitio: https://sus.minsalud.gob.bo/#vacuna

Paso 2. Ingresa tu número de carnet de identidad y tu fecha de nacimiento.

Paso 3. Dale clic en Buscar.

Paso 4. Descarga el PDF

Paso 5. Busca el archivo en la carpeta descargas o una vez abierto hazle una captura de pantalla para tenerlo también como archivo fotográfico

Para tener a la mano el certificado puedes seguir alguno de estos trucos:

1. Guarda tu número de teléfono en tu mismo teléfono para que puedas enviarte la foto p a ti mismo por el WhatsApp.

2. Trasladar el archivo PDF o fotográfico a alguna carpeta específica del teléfono.

3. Enviarte un correo electrónico a ti mismo con un archivo adjunto del certificado para tenerlo a la mano incluso cuando no tengas el celular a la mano pero sí otro dispositivo con Internet.

Recuerda que si te vacunas no solo estás cuidándote también lo estás haciendo con los demás. Si aún no lo hiciste acude al centro más cercano de vacunación y si te falta la segunda dosis no te olvides de ir según la programación establecida en tu centro de inmunización.

Fuente: Unitel