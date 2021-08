TikTok prohíbe el popular ‘reto de las cajas de leche’ ante el gran número de personas que han sufrido graves lesiones al intentarlo

Ante la preocupación expresada en las redes sociales por médicos, expertos e incluso departamentos estatales de salud por los graves riesgos de lesión que se corren al intentar seguir esta tendencia, la red social china determinó bloquear y eliminar todo el contenido relacionado con esta moda. «TikTok prohíbe el contenido que promueve o glorifica los actos peligrosos, y eliminamos los vídeos […] para desalentar ese contenido», señaló la firma en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

With COVID-19 hospitalizations rising around the country, please check with your local hospital to see if they have a bed available for you, before attempting the #milkcratechallenge. 🤕🏥 https://t.co/wsVliFp5bg

— B’more City Health (@BMore_Healthy) August 23, 2021