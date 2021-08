Trabajadora sexual fue secuestrada y abusada por dos meses

Una trabajadora sexual de 29 años, denunció que fue encerrada por dos meses, en un domicilio de la avenida Petrolera, por un hombre que contrató sus servicios, contó que era constantemente abusada y estaba maniatada.

Fuente: Red Uno

“Me contrató y luego del trabajo cuando me disponía a retirarme, me dijo ‘de aquí no vas a salir, te vas a quedar conmigo. Me amarró a la pata de la cama, me quitó mis papeles y escondió mi ropa. Me dejaba sin comer, apenas me daba un pan duro y agua, me dio un bañador para orinar”, contó la víctima atemorizada.