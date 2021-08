Tras vuelo chárter de Evo, dirigente afín al MAS llama a practicar el socialismo sin lujos

En medio de la polémica por el vuelo chárter que realizó Evo Morales en una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el dirigente de la Coordinadora Popular del Norte afín al MAS, Alan Arciénega, expresó su desacuerdo y llamó a que se practique en el socialismo dando el ejemplo y sin lujos, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

“Estamos en desacuerdo. Nosotros no vamos a permitir que se esté usando de manera inadecuada los bienes del patrimonio del Estado, venga de donde venga. Si está haciendo daño al país, pues tiene que nomás aceptar las equivocaciones que se cometen”, manifestó el dirigente en Cochabamba.

“Si hablamos es socialismo, entonces partiremos de ahí de socialismo: nosotros no tenemos que tener lujos. Si criticamos al imperio y decimos que el imperio está mal, entonces también practiquemos con el ejemplo y no solamente con discursos demagógicos que tratan de endulzar el oído a las bases”, agregó.

Arciénega señaló que algunos dirigentes dentro del MAS no practican el socialismo con el ejemplo. Dijo que ellos hablan de socialismo y de ayudar al pueblo, pero en la realidad pareciera que buscar “engordar sus bolsillos, beneficiar a sus familias y que su entorno o su grupo de poder esté bien beneficiado”.

También criticó a “altos mandos” en el MAS que, en su criterio, se están llenando los bolsillos a título de socialismo.

“Los altos mandos son pues la vieja guardia del hermano Evo Morales, aparacen los mismos que en su momento se han escondido y se han escapado: Iván Canelas trabajando en Entel y pues el señor Óscar Coca trabajando también en otra institución públicam ex concejales ya trabajando en La Paz y, ¿qué es la gente que ha luchado?, no tiene trabajo. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de injusticia”, afirmó el representante de la Coordinadora del Norte.

El mismo dirigente Arciénega, en el pasado, tuvo expresiones de apoyo a Evo Morales, pero le cuestionó que se haya rodeado de gente que considera de “derecha”.

En el caso del vuelo chárter de Evo Morales que se realizó a Tarija, el diputado del MAS, Héctor Arce, afirmó que el alquiler de la aeronave fue pagada con Bs 10.500 provenientes de aportes. La oposición denunció que se trata de uso indebido de bienes.