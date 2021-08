Trasladan de emergencia a la exmandataria Jeanine Áñez al hospital de Clínicas

“Ella me llamó, me dijo que la trasladaron al hospital y no sabemos por qué. Ella se comunicó del teléfono público. yo intuyo que sea para el análisis cardiológico”, dijo a EL DEBER uno de los juristas que la representa, Alaín de Canedo.

Ayer el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la valoración de la exmandataria y solicitaron que sea atendida en un hospital por sus problemas cardíacos. Debe ser sometida a varios análisis.

La “tarjeta de salida de emergencia” del recinto penitenciario indica que la exjefa de Estado será sometida a una valoración cardiológica y deberá retornar inmediatamente concluyan las pruebas.

Autorización de salida: