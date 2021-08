Tres cosas que no sabías de TikTok y que pueden hacerlo más útil

TikTok es una salvajada de contenido publicado por gente de todas las edades, donde un algoritmo decide lo que vas a ver, sin muchas categorías ni filtros, lo que hace que se transforme en una pantalla hipnotizante de sorpresas.

El «voy a abrir un ratito el TikTok» se puede transformar en una sesión de 1 hora, y a medida que pasamos más tiempo, más aprende sobre nuestros gustos, lo que aumenta aún más la adicción.

Eso para la mayoría de la gente, pero para otros, es un infierno de contenido sin sentido, ya que si el algoritmo se equivoca, hará que la plataforma sea completamente inútil.

Veamos tres cosas que debes saber de TikTok para que sea más útil y entretenida:

– Si en el feed vemos un contenido que no nos gusta, o que sí nos gusta pero no queremos que sigan mostrándose cosas así, tenemos que pulsar la pantalla sin soltar y seleccionar «no me interesa», de esa forma TikTok, poco a poco, dejará de mostrar ese tipo de contenido. En algunos casos aparece un menú «Más» al lado, desde donde podremos ocultar los vídeos del usuario o los vídeos que usen el mismo sonido. Eso es especialmente útil para las cuentas en las que aparece mucho contenido con gente con poca ropa, ya que si paramos más de unos segundos en un contenido así encontrado por casualidad, TikTok llegará a la conclusión de que somos fans de ese material, y seguirá mostrándolo de forma insistente. Un poquito vale, pero tampoco es cuestión de abusar ¿no?

– Si vamos deslizando el dedo y paramos más de dos segundos en un contenido, ya es suficiente para que TikTok llegue a la conclusión que nos interesa ese tipo de material. Si esperamos hasta el final, más aún, y si ponemos «me gusta» o comentamos algo, ni te cuento. Si habéis parado por error en un vídeo, realizad el primer punto, marcadlo como «no me interesa», para que el feed de «para ti» siga siendo útil.

– Si vemos un vídeo y queremos ver más material del mismo usuario, no hace falta hacer click en el nombre del mismo, basta con deslizar el dedo hacia la izquierda.

Por cierto, muchos de los vídeos son trozos de vídeos de youtube, o copias de vídeos que han tenido éxito en otras redes. Los derechos de autor aún no han llegado a TikTok, por lo que es fácil ver desde minutos de películas a material idéntico al de otros usuarios en Instagram, por ejemplo.