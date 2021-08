Trucos para que las personas eliminen a sus ex de sus mundos virtuales

Infobae trae algunos consejos para poder sacar a la otra persona de la vida digital tras la ruptura de una relación sentimental

Para poder olvidar a una persona es necesario eliminar información en internet que pueda traer recuerdos de ella.





Para nadie es un secreto que las redes sociales cambiaron por completo la forma en que se vivían las relaciones sentimentales en el mundo, al menos en el hemisferio occidental. Hoy en día, términos como “tóxico”, “stalkear” o “me gusta” son expresiones que toman relevancia en una relación de pareja. Un ‘Me Gusta’ “mal dado” puede dar pie para que una de las partes inicie un “stalkeo” completo de las cuentas de redes sociales de su pareja, llegando a un nivel “tóxico” en la relación.

Como es de esperar, en la mayoría de los casos este tipo de prácticas derivan en el rompimiento de la relación, lo que obliga a dar un nuevo paso, también con las redes sociales como protagonistas: eliminar todo rastro de la ahora expareja en la virtualidad, o lo que es lo mismo en la vida digital.

En el mundo actual no es suficiente con dejar de ver a la persona en la vida real, pues, aunque sea difícil de aceptar, la mayoría de las relaciones sentimentales se basan en la creación de recuerdos digitales o de experiencias físicas que de una u otra forma también terminan acomodándose en el mundo virtual. Tal vez, se considere que la mente no tiene espacio suficiente para guardar los recuerdos y por esto se busca un almacenamiento que cumpla ese papel; terrible error, o al menos así lo verá una persona que acaba de romper con alguien.

Por esto, al momento de dar fin a un noviazgo, matrimonio u otro tipo de “contrato sentimental”, lo mejor para poder sanar e intentar olvidar es empezar por sacar a la otra persona de la vida digital, por tal motivo Infobae trae algunos consejos para alcanzar dicho objetivo.

Nuevos algoritmos, “diferentes redes sociales”

Bloquear significa tomar distancia de la otra persona. Foto: Shutterstock.

Para empezar, lo primero que se debe hacer es, por supuesto, es bloquear o dejar de seguir a la expareja en redes sociales. No piense en esta práctica como un acto de inmadurez, sino como una forma de empezar a buscar su propia paz lejos de la otra persona. Nadie podrá hacerlo olvidar que su ex fue una parte importante de su vida, sin embargo, eso es algo que debe quedar como un aprendizaje del pasado y no como una tortura para su futuro.

Además, bloquear o dar clic al botón “Dejar de seguir” no solo le ayuda a iniciar su proceso de sanación, sino que también le envía un mensaje claro a las plataformas virtuales: “por favor, no muestren más contenido relacionado con esa persona”. Por supuesto, después de cierto tiempo conviviendo juntos en el mundo digital, los algoritmos empiezan a acomodarse para mostrar más y más cosas de esa persona que en otro momento fue “la más especial de todas”.

En consecuencia, es relevante decir “no más” a tener una relación, así sea virtual, con ese ser humano, y eso se empieza no revisando su perfil, silenciando a sus familiares o amigos en común (al menos por un tiempo), o simplemente siendo radicales: bloqueando y dejando de seguir.

Cambio de contraseñas

Pareja viendo Netflix (IStock)

Debe recordar que no está terminando su relación con cualquier persona, pues, en algún momento usted mismo la denominó como su “media naranja”, status que le dio acceso a mucha de su información privada.

Teniendo en cuenta esto, es importante dar un paso más allá y cambiar, por ejemplo, la contraseña de plataformas de streaming como Netflix, o de aplicaciones como Gmail u otro tipo de servicio de correo electrónico.

Igualmente, sería bueno cambiar las respuestas a las preguntas de seguridad de algunas plataformas importantes, pues siempre puede haber algún dato personal que su ex puede recordar y nadie sabe qué tan vengativa puede ser una persona cuando termina una relación.

Borrar los “recuerdos”

REUTERS / Luis Cortes

Por último, pero no menos importante, está borrar los recuerdos de las principales redes sociales y aplicaciones. Por supuesto, si desea puede eliminar todas las fotos o videos que le recuerden a esa otra persona. Sin embargo, muchas aplicaciones cuentan hoy en día con herramientas que permiten sacar de los recuerdos a su ex, aunque los documentos aún estén presentes.

Por ejemplo, en iOS 14 tiene la opción de entrar a Fotos, y en la pestaña Para ti seleccionar un recuerdo que exista de esa otra persona. Ahora solo queda tocar los tres puntos que hay en la imagen y seleccionar Eliminar memoria o Sugerir menos recuerdos como este.

Lo mismo se puede hacer en Google Fotos, solo yendo a su perfil, luego a Configuración de fotos y finalmente dando un toque en Recuerdos. Allí solo hay que seleccionar Ocultar personas y mascotas, y elegir a su ex. Lo mismo se puede hacer con la opción de Ocultar fechas.

Finalmente, en Facebook solo tiene que ir a la página de Recuerdos (https://www.facebook.com/memories/) y en el menú de la izquierda aparecerá una opción para poder Ocultar personas. Escriba el nombre de su ex y de cualquier persona que pueda recordárselo.

De esta forma podrá hacer un reinicio en su vida lejos de su expareja, en busca de paz mental y tranquilidad dentro del mundo digital.