Uagrm: unos 200 docentes pasan clases gratis con la esperanza de entrar a planilla

Un centenar de profesores son eméritos y bordean los Bs 24.000 al mes, entre estos, 15 ejercen más de 40 años. En el otro extremo están los que ingresan con el compromiso ser regularizados. Los más jóvenes aseguran que no abren espacios

Fuente: El Deber

En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) hay unos 200 docentes que pasan clases sin ganar sueldos. En algunos casos enseñan gratis y en otros se les paga un monto menor a la cantidad de horas que tienen asignadas.

En el otro extremo están los docentes eméritos que son los que llevan más de 25 años ejerciendo la docencia por lo que alcanzaron el techo salarial, es decir, bordean los Bs 24.000 al mes, un sueldo similar al del presidente del país.

Según la Federación Universitaria de Profesores (FUP) en este último grupo hay 136 docentes que están distribuidos en las distintas carreras que ofrece la universidad. Hasta la fecha, de acuerdo con el vicerrectorado, ningún docente ha sido retirado por recibir una mala evaluación. Cuando un profesional ingresa a la universidad es muy difícil que sea apartado.

Sin sueldo

El vicerrector y actual candidato a rector, Oswaldo Ulloa, reconoció que hay alrededor de 200 profesiones que no están regularizados, es decir, que trabajan y por distintas situaciones no se les paga sueldo.

Atribuyó esta situación a varias razones. Una de ellas es que hay carreras que aumentaron estudiantes y subdividieron grupos sin tener el presupuesto para pagar a los catedráticos.

Por esta situación se invita a “un docente interno o externo a la universidad para que imparta clases gratis, situación que sellan por escrito. El docente acepta ese trato con la esperanza de que algún día lo incorporen a la planilla, pero no hay presupuesto para pagarles.

Ulloa dijo que otra forma de aumentar los docentes con carga horaria cero (sin sueldo) es la creación de más carreras. Citó como ejemplo a la carrera de Comercio Internacional, de la Facultad de Ciencias Económicas que se creó con cero horas disponibles, pues se asumió que serían cubiertas por las horas de otras carreras de la misma facultad. “Las mismas facultades generan eso, pese a que conocen que no hay presupuesto para asignarles”, remarcó.

El presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Rogelio Espinoza, explicó que la cantidad de carga horaria cero varía por semestre, pues en cada uno se siguen invitando docentes. Añadió que el caso de cada uno de estos docentes es particular, pues unos dictan una sola materia y no se les paga, en otros casos se les cancela por una cantidad de horas y otras no.

