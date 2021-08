Un Bolívar que «físicamente no está bien», suma cuatro bajas para visitar a Real

Fuente: paginasiete.bo

Un Bolívar que “físicamente no está bien” sufrirá las bajas de Álvaro Rey, Leonel Justiniano, Diego Bejarano y Alberto Guitián para visitar a Real Potosí, el jueves (18:15) por la fecha 16 del torneo único de la División Profesional.

Para el entrenador celeste, Antonio Carlos Zago, el disputar los partidos muy seguido le impidió trabajar en la parte física. Los jugadores muestran dos facetas en los encuentros, en los últimos minutos muestran agotamiento y es cuando lo sorprenden los rivales.

“Es una cosa que viene pasando hace muchos partidos, físicamente el plantel no se encuentra bien, por eso es que nosotros no hemos tenido tiempo para trabajar físicamente, porque tenemos partidos domingo, jueves, martes, miércoles, es así que físicamente es imposible trabajar algo, pero en las fechas FIFA vamos a tener tiempo para mejorar algo”, confió.

En su análisis sobre la primera fase del torneo, Zago aseguró que el arbitraje los perjudicó en el duelo del domingo ante Royal Pari (1-1) en el Tahuichi.

“Lo de Álvaro Rey es increíble, él no fue a reclamar nada al árbitro solamente le dice que nosotros somos perjudicados, que el gol suyo era un gol legal, validado y el árbitro después lo expulsó, son cosas que tenemos que ver lo más rápido posible para que no pase más adelante. Jugamos tres partidos, hubo errores arbitrales muy grandes que nos perjudicaron”, insistió.

En tanto, el entrenador busca los reemplazantes de las cuatro bajas, Bejarano cumple su segundo partido de suspensión, mientras que el español Guitián sumó su quinta tarjeta amarilla ante Pari. En el último encuentro Rey y Justiniano fueron expulsados. Esas bajas obligan a Zago a tener modificaciones, más no cambiará el sistema de juego.

“Tenemos que cambiar la formación, el sistema táctico no, vamos a seguir lo mismo porque son jugadores que tienen las características para jugar en ese sistema táctico, si montaron el equipo para jugar en otro sistema táctico tienen que jugar en otro sistema táctico, no aquí”, apuntó. El DT afirmó que el rendimiento del plantel mejoró, sin embargo, reconoció que el no mantener los resultados es algo que les pasa factura. Sobre supuestos actos de indisciplina en el plantel en su estadía en Santa Cruz, el DT evitó el tema. “Yo estoy aquí para hablar de fútbol, las cosas que pasen fuera del fútbol tienen que preguntar al director deportivo no a mí”, dijo.