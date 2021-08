Universitario, campeón de la Primera A de Chuquisaca

Fuente: paginasiete.bo

Correo del Sur / Sucre

Después de 16 años, Universitario volvió a coronarse campeón de la Primera A de la Asociación Chuquisaqueña de Fútbol y ahora sueña con retornar al profesionalismo, del cual descendió en 2018.

La última vez que la “U” alzó el título en el fútbol asociacionista fue en 2005, año en que ascendió a la entonces Liga Profesional, donde estuvo hasta 2018, obteniendo dos torneos nacionales y siete clasificaciones a campeonatos internacionales (tres Libertadores y cuatro Sudamericanas).

Tras su descenso en 2018, el docto jugó una Copa Simón Bolívar, la de 2019, en la que fue eliminado en fase de grupos. No logró su clasificación para 2020.

Aunque ya había comprado su boleto a la Copa hace dos fechas, Universitario tenía entre ceja y ceja el título de la Primera A para demostrar que es el mejor equipo del fútbol chuquisaqueño. Y lo consiguió.

No fue fácil. El estudiantil debía ganar sí o sí para gritar campeón, ya que una derrota e incluso un empate le dejaba el título servido a Fancesa.

Es por eso que la “U” salió decidida a cambiar por triunfo el cotejo de ayer, disputado ante más de 10 mil hinchas que se dieron cita al estadio Patria.

Al minuto de juego, el argentino Alexis Gonzáles recibió un pase en el área, pero no pudo superar en el mano a mano al arquero Lorgio Castedo, quien despejó el balón al tiro de esquina.

Cuatro minutos después, Gonzáles elevó un centro desde la derecha que encontró bien ubicado al paraguayo Carlos Ardina, quien conectó la pelota con la cabeza, pero nuevamente Castedo le dijo no al gol docto.

De a poco el partido se fue nivelando en cuanto al dominio de balón, Fancesa intentó pero no pudo superar la barrera defensiva del docto.

Sobre los 19’, Luis Fernando Gonzáles remató de media distancia, Castedo despejó corto, el balón le quedó a Ardián, que no le pegó de lleno y el golero cementero metió el cuerpo para despejar la pelota al tiro de esquina.

Fancesa no encontraba ese juego colectivo que le caracterizó a lo largo del campeonato y apeló a sus individualidades. El chuquisaqueño Kevin Torres protagonizó un “jugadón” a los 27’, cuando dejó a dos defensores en el suelo, se internó en el área y sacó un buscapié que no encontró destinatario. Fue la más clara del fabril.

Ya en tiempo de compensación (46’) y cuando parecía que el primer tiempo acabaría igualado, aparecieron los Gonzáles de la “U”. Alexis sacó un centro desde la banda y Luis Fernando la conectó en el corazón del área para anotar el 1-0 a favor de Universitario. Con ese resultado se fueron a los vestuarios.

En el complemento Fancesa salió con otro libreto: atacar para igualar el partido. El juego se equilibró, pero se desarrolló en media cancha, lejos de los arqueros.

Recién a los 61’ se produjo la primera jugada de peligro. Luis Fernando Gonzáles disparó de media distancia, pero el balón fue contenido por Castedo.

A los 77’ Maximiliano Martínez elevó un centro que se fue cerrando al arco estudiantil, rápidamente reaccionó el arquero Iván Brun para manotear la pelota al córner.

El cementero pudo llegar al empate a diez minutos del final cuando Ronaldo Monteiro habilitó dentro del área a Torres, quien solo frente a Brun mandó el balón por los cielos.

De ahí en adelante fue una pulseta en la zona de medular, donde apareció la pierna fuerte y fue desapareciendo la estrategia. Pese a los cinco minutos adicionales, el resultado no se movió, Universitario ganó y gritó campeón.

Ahora, Universitario, Fancesa y Mojocoya deben dar vuelta a la página del torneo y mentalizarse en la Copa Simón Bolívar, en la que también intervendrá el campeón interprovincial. Ayer jugaron la primera final Universitario (Padilla) y Litoral (Camargo), empataron 0-0; la revancha será este domingo.

—-

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA A ACHF

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC GD PTS.

1. Universitario 13 12 1 0 49 7 +42 37

2. Fancesa 13 11 1 1 53 7 +46 34

3. Mojocoya 13 9 4 0 52 11 +41 31

4. Nacional Sucre 13 9 0 4 32 17 +15 27

5. Stormer’s 13 8 1 4 39 20 +19 25

6. Morro Municipal 13 5 2 6 20 13 +7 17

7. Junín 13 4 2 7 10 33 -23 14

8. Flamengo 13 4 1 8 16 24 -8 13

9. Alemán 12 3 3 6 17 16 +1 12

10. Atlético Sucre 13 2 6 5 13 26 -13 12

11. Viveros 13 4 1 8 11 38 -27 11

12. Estudiantes LP 12 3 1 8 15 30 -15 10

13. Huracán del Valle 13 2 1 10 17 40 -23 7

14. Alianza Sur 13 2 0 11 8 70 -62 6

—

RESULTADOS-FECHA 13

Sábado 28 de agosto-Cancha Bating

Huracán del Valle 1-5 Stormer’s

Morro Municipal 3-0 Junín

Sábado 28 de agosto-Auxiliar Patria

Alianza Sur 1-4 Estudiantes LP

Nacional Sucre 3-0 Flamengo

Viveros 0-4 Alemán

Sábado 28 de agosto-Estadio Patria

Mojocoya 2-2 Atlético Sucre

Domingo 29 de agosto-Estadio Patria

Fancesa 0-1 Universitario