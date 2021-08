Valverde: «Arce tiene que aclarar si está en la misma lógica de Quintana de vaciar los bolsillos de los ricos»

El analista político y periodista Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, hizo un análisis en detalle a las declaraciones del exministro de la Presidencia, que en días pasados dijo que el MAS tiene como practica política el «vaciar los bolsillos de los ricos para darles a los pobres«. Valverde cree que estas declaraciones son un asalto al trabajo y a las garantías de los bienes de los ciudadanos y exige al presidente Luis Arce Catacora diga si está en la misma lógica que el exministro Quintana.

Carlos Valverde en la red.- El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana dice que el sentido del MAS es vaciar los bolsillos de los ricos. ¿Arce Catacora, está en esto? Mientras no se confirme o niegue, la gente no debiera tomar más empleos, ni invertir en nada».

«Se necesita seguridad y certeza para seguir haciendo empresa. El gobierno de Arce Catacora hasta el momento no ha demostrado que son honestos. No es correcto amenazar a los que tienen o a las personas que invierten, mucho menos a las que generan empleo. Lo dicho por Quintana, pareciera que quisiera desincentivar a los empresarios, que el Estado se achique y que los empresarios no inviertan. Hoy tenemos un presidente controlado, presionado y sin permiso para hablar. ¿Quintana es portavoz del gobierno, que plantea el vaciamiento de los bolsillos de los ricos? Es obligación de Arce responder si esa será su política de gobierno. Arce tiene que desmentir la estupidez que dijo Quintana.»