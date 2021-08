Valverde: Del Castillo es el brazo ejecutor de todas las arbitrariedades del Gobierno en contra de Jeanine Áñez

El periodista y analista político, criticó duramente las acciones arbitrarias del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y del comandante de la Policía Jhonny Aguilera, contra la expresidenta del gobierno de transición Jeanine Áñez.

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Jeanine Áñez abusada por el Poder del Gobierno que usa al Estado para mantenerla en ese borde emocional. Del Castillo es el brazo ejecutor de todas las arbitrariedades del Gobierno, él es Torquemada. Lo único que tiene es odio, porque no tiene razonamiento ni humanidad. Luis Arce es un pobre tipo que se regodea diciendo que hay otros que tiene matones en su nombre».

«Una pena que el Cnl. Jhonny Aguilera no entienda que el rol de la Policía es servir al ciudadano, no ser instrumento del Gobierno. Aguilera es el policía más capacitado en investigación, lo que se olvidó es la defensa del orden público. Convirtió a la Policía en un elemento de represión del Gobierno y no del Estado, embarrando todo lo logrado en la Policía. Aguilera está limitado por un muchacho que es ministro de Gobierno».

«Están violando los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez. Como puede ser que se caiga tan bajo cuando se llega a ser Gobierno. No se puede entender tanto trato inmisericorde. Esto no es dictadura, es totalitarismo. Del Castillo es odiador y no tiene empatía con nadie».