Valverde: ‘El edificio de la Asamblea no representa a todos los bolivianos, intentan borrar a la República’

El edificio de la Asamblea Legislativa fue inaugurado por el presidente Luis Arce con una ceremonia indígena aymara.

Fuente: CFVBSinCompostura

Carlos Valverde en la red.– «El edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional no representa a la nacionalidad boliviana entera. No me siento representado con edificio de la Asamblea, porque soy criollo, republicano. Es la aymarización, una imposición de algo de la que nosotros no somos parte, es fascismo».

«Eso es un intento de borrar a la República. Es “la imposición ideológica y pseudo histórica” del poder político actual. Lo plurinacional es un invento del Gobierno. En el Gobierno quieren imponer que ellos son lo primero, quieren imponer su simbología. No es casual la inauguración del edificio con un personaje vestido indígena traté de destruir la estatua de Cristobal Colón, además es funcionario público. Arce no irá a Sucre, porque ahí se fundó lo República.»

«Está claro que el Estado boliviano La inquina del Gobierno con Santa Cruz lo lleva a buscar el daño del sector productivo. El tema del Etanol es claro».