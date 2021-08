Vergüenza hemisférica, hubo fraude, la OEA ratifica su informe y recuerda que es vinculante

Por: Zulema Alanes B. |

Contundente. La Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó que hubo fraude el 2019 y que la elección con la que Evo Morales pretendió reelegirse “constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral”.

A través de un comunicado, este lunes recordó que su auditoría es vinculante, demandó al Gobierno boliviano honrar el acuerdo en el que se compromete a acatar sus conclusiones y aseguró que “intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia”.

En un documento de nueve páginas, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA desvirtúa la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” realizada por el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, pagada por el Ministerio Público y que el Fiscal General Juan Lanchipa usó como argumento para dar por cerrado el “caso fraude”.

El pronunciamiento del organismo internacional asegura que “de las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas”.

NO SE PUEDE VALIDAR LO IMPOSIBLE

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), subraya que luego de analizar el estudio encargado por la Fiscalía General de Bolivia “se ve en la obligación de señalar los errores y las omisiones más evidentes del mismo» aunque esa pericia confirma «los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral llevado a cabo por la SG/OEA a petición del Gobierno de Bolivia en 2019. Por ejemplo, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el TREP”.

Choque ordenó a Neotec suspender la TREP, una razón fue el cambio de tendencia entre CC y MAS | Foto: Los Tiempos

Entre los aspectos que según la OEA son validados por el estudio realizado por la Universidad de Salamanca por encargo de la Fiscalía, destaca “la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. También ratifica que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root2 en TREP y cómputo; falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; redirección del tráfico hacia una red externa fuera del dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE); destrucción de evidencia; hallazgos graves que le permitieron concluir que el proceso electoral tuvo “errores imperdonables”.

La OEA recalca que “La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana”.

Por tanto, basado en el propio informe elaborado a pedido de la Fiscalía, concluye que “nunca se va a poder tener confianza en esta elección, por la manipulación, la cantidad de irregularidades, y por la destrucción de evidencia informática y material. Este, y los otros estudios a pedido, marcan el fracaso de aquellos que intentan de cualquier manera validar lo imposible”.

Misión de observación de la OEA | Foto: FAL

Enfatiza que “no existe un análisis más exhaustivo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia que el realizado por las distintas instancias de la OEA”.

Puntualiza que “El estudio pericial, pagado por la fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019. Asimismo, este ejercicio se llevó a cabo mucho tiempo después de la elección, fue realizado a distancia, por un equipo sin experiencia en materia electoral y contratado por la propia fiscalía”.

Recuerda que en el caso del equipo técnico de la OEA, y tal como lo establecen los acuerdos firmados, se trabajó de manera independiente con la posibilidad de recopilar información y de entrevistar a una serie de actores relevantes (funcionarios del TSE y de Tribunales Electorales Departamentales, así como representantes de Ethical Hacking y NEOTEC), por lo que lamentan “que los académicos que prepararon este último informe, a pesar de haber analizado y ratificado hallazgos fundamentales de la OEA, no se hayan reunido con el equipo de la organización ni con otros actores que hubieran podido compartir información de gran valía para la realización de un estudio verdaderamente objetivo y completo”.

Luis almagro OEA | Foto: CELAG

La OEA concluye que “En síntesis, el informe del análisis pericial reconoce que el trabajo realizado fue acotado, que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia. A pesar de ello y con base únicamente en una simple comparación de las bases de datos, en el informe se afirma que no existió manipulación. Esta conclusión carece de sustento técnico científico y compromete el grado de profesionalismo de su dictamen pericial”.

Asegura que “Los intentos por reescribir la historia reciente de Bolivia no cesarán, pero la verdad es una y se encuentra detallada, de manera objetiva, en el informe de observación y en el de Análisis de Integridad Electoral realizado por la OEA”.

UN INFORME VINCULANTE

El pronunciamiento destaca que la auditoria de la OEA “es vinculante para las partes”, como lo señala el numeral 6 del Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y el Estado Plurinacional de Bolivia Relativo al Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, e “insta al Estado boliviano a honrar el acuerdo firmado”.

Informe vinculante de la OEA | Foto: Página Siete

Por tanto, “corresponde lamentar, por tanto, los permanentes intentos de buscar informes alternativos que, además, dejan en evidencia de manera cada vez más contundente la seriedad, profesionalidad y certeza de los informes presentados por la OEA”.

Subraya que “ha quedado demostrado una y otra vez que, por más informes que se contraten, el informe del Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 es, y continuará siendo, la referencia fundamental por haber sido el único realizado en tiempo y forma, in loco y con las necesarias capacidades técnicas de expertos y peritos para revisar distintos elementos del proceso electoral y acceder a la evidencia. No existe un análisis más exhaustivo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia que el realizado por las distintas instancias de la OEA”.

Recuerda que además de demandan la continuidad constitucional, denunció que “Lamentablemente cada actor político en el poder ha procurado amnistiar a quienes habrían cometido violencia en su nombre. Ello es completamente inaceptable. La violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos, ya sea asesinato, encarcelamiento político o persecución política deben ser juzgados. Dado que las lógicas de amnistía, persecución política y falta de garantías continúan se entiende que la Corte Penal Internacional es el tribunal competente para llevar adelante estos juzgamientos”.