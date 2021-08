Wilstermann, con la soga al cuello por demandas

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Wilstermann tiene el agua en el cuello a causa de los pagos que está urgido de realizar por las demandas ante la FIFA. El club aviador ya tiene encima la sanción de no poder habilitar a jugadores, por el caso del delantero Humberto Osorio, y la demanda que instaló el club Tijuana por la deuda por su transferencia.

La nota de la FIFA señalaba en este caso que Wilstermann debía pagar 100 mil dólares, más las multas. A esa deuda ahora se suma la demanda que ganó el DT Cristian Díaz. Aunque no se dio a conocer el monto que el club debe pagar en un plazo de 45 días, se aproximada a los 120 mil dólares, a lo que se suman los costos procesales que son de 16.410 dólares. En el caso que el club Wilster no pague esta deuda en el plazo establecido, tendrá otra sanción encima, pero esta vez para no poder habilitar a jugadores tanto a nivel nacional como internacional, por tres períodos consecutivos.

A estas deudas podría sumarse antes de fin de año la demanda que ya tiene instalada Ismael Benegas ante la FIFA. El abogado tanto de Díaz como de Benegas, Eduardo Martins, aseguró que en el caso del defensa el club Wilstermann aún está en posibilidad de negociar con el jugador, para no llegar a un fallo de la FIFA, que ya no es conversable.

Pero Martins dejó en claro que el monto de la demanda ya no es por el acuerdo que firmaron entre Benegas y el club (16.000 dólares), porque la institución no cumplió con los pagos. Por lo tanto, si el Rojo quiere negociar la deuda con Benegas, será sobre los 100 mil dólares.