Wilstermann «no tiene forma» de pagar deuda al DT Díaz

Fuente: paginasiete.bo

“No hay forma de pagar en este momento”, dijo el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, sobre las deudas que tiene el club por las demandas ante la FIFA y otras en proceso.

Vargas en primera instancia dejó en claro que el club no niega la deuda que tiene ni con el estratega argentino Cristian Díaz ni con el marcador central paraguayo Ismael Benegas. Pero que la economía del club no permite que puedan hacer el pago.

“No hay forma de pagar en este momento. Lo importante es buscar una buena salida para salir de este momento económico que tenemos, porque si no vamos a esperar meses. No es un tema de no querer, es un tema de no poder”, dijo. En el caso de Díaz el monto que el falló de la FIFA señala son de 99.800 dólares, a lo que se suma los costos procesales de 16.410 dólares, haciendo una deuda total de 116.210 dólares. Vargas aseguró que buscará hablar de manera directa con el estratega en busca de conciliar la deuda, con la idea de lograr tal vez un plan de pagos y se levante la demanda.

“Con Cristian Díaz vamos a hablar en el transcurso de esta semana, vamos a hacer lo posible y lo imposible para que esto se negocie de buena manera y cordial, porque es el mejor camino para él y para nosotros”, agregó Vargas. El titular aviador señaló que no negoció antes con Díaz, porque en la carta de intimación la demanda hablaba de un monto cerca a los 300 mil dólares.