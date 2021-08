«Ya la pagarán fachos de m…»

Esta es la frase que el Presidente Arce, cantó a voz en cuello, cambió la letra a una canción conocida por todos nosotros como «La Caraqueña», horas después de su discurso del 6 de agosto. Pero conozcamos qué significa el fascismo según la Real Academia Española (RAE) es el “movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del Siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista», representado en la figura de Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde el 1922-1945.

Varios de sus postulados y forma de gobierno del fascismo se refieren «culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores, la discriminación de las minorías, la concentración del poder en un “líder supremo” que exigía obediencia absoluta a sus subordinados; rechazo del sistema democrático al proclamar al partido de gobierno como el único habilitado para actuar legalmente en la vida política y ocupar los cargos del Estado, persiguió y reprimió a los opositores que debieron exiliarse para no ser encarcelados o asesinados, realzó el rol de las Fuerzas Armadas que debían estar preparadas para defender los ideales del Estado y luchar contra los enemigos internos y externos; se basó en una ideología que exaltaba la idea corporativista frente a la del individuo o intereses de clase, fomentaba los ideales racistas que promovían la discriminación y la persecución de los grupos que amenazaran la idea de una nación unida, manipuló los medios de comunicación para obtener apoyo popular, controló la educación para que exaltará las ideas de patria, nación y la ideología fascista». (Fuente: htt https://enciclopediadehistoria.com/fascismo).

¿Si usted, estimado lector, analiza cada uno de estos postulados, correspondería llamar al 45% de la población que votó en favor de la democracia en las elecciones del año 2020 fascista? o ¿más bien considera que estos postulados los pregona y practica el Movimiento Al Socialismo? ¿Verdad que se asemejan? Le expreso mi opinión, el expresidente Evo Morales hasta hoy tiene un narcisismo político, le gusta que llamen el primer presidente indígena de Bolivia, impone la dictadura dentro de su partido, sobre todo para aquel que piensa diferente o es crítico a la que fuera su gestión de gobierno, sindical y/o partidaria.

Por otra parte, vemos cada día que el MAS a través de la Fiscalía General del Estado y del Órgano Judicial persigue y encarcela al opositor político, inventando una falsa narrativa de “golpe de Estado”, cuando en realidad hubo fraude, razón por la cual muchos de ellos se han tenido que autoexiliar fuera del país para no ser encarcelados y a los que se quedan los reprime con sus grupos de choque ante cualquier expresión de disconformidad con el régimen.

Asimismo, amedrenta a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, cuando persigue y encarcela a sus oficiales solo por haber defendido a la población, en los hechos de octubre del 2019, de un vandalismo y una posible guerra civil generada por los afines al partido de gobierno e indulta a quienes fueron los culpables de esa desenfrenada ola de violencia. Discrimina a las minorías, cuando haciendo uso de su rodillo parlamentario en la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional, eliminó los dos tercios, dando un golpe a la democracia para el logro de sus objetivos políticos, chantajeó a las minorías advirtió vacunas por votos, en las elecciones subnacionales del presente año.

Es el MAS el que fomenta el corporativismo, a través de sus movimientos sociales, último éstos que no representan a los mismos, sino que se valen de ellos para acceder al poder como la COB, la CSUTCB, los denominados Interculturales, las bartolinas, los mineros sindicalizados, los cooperativistas y otros, para de esta forma pretender hacer creer que son la expresión del pueblo. Generan una cultura de discriminación, por ejemplo cuando colocan solamente a Wiracocha, dios de los incas, en el frontis de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, en desmedro a la cultura de los valles, el sur y el oriente boliviano, enviándoles un mensaje subliminal a que el poder político lo detentará por siempre el occidente.

En ese sentido, corresponde preguntarle al Presidente Arce, ¿si no es el MAS quien practica el fascismo? No es bueno fijarse la paja en el ojo ajeno, sin verse la viga en la de uno mismo. Los fascistas de tiempo pasado sumieron su posición ideológica como tal y no pretendieron hacerse ver de diferente forma, como es el caso ahora de los falsos socialistas.

Finalmente, decirle al Presidente que use la cabeza para emitir sus discursos y no su hígado, es inocultable su odio, la venganza y la rabia que siente contra la mitad de los bolivianos, dice muy mal de él como autoridad y como persona. Al Vicepresidente Choquehuanca, que deje de mostrarse en público como el «concertador» y el «bueno» de la película, su discurso es ambivalente y falso ya nadie le cree, mas hechos y no palabras. El 100% de los bolivianos quiere y necesita que hagan gestión, no necesitamos confrontación, odio y resentimiento, el mundo cambia y Bolivia también cambiará, vamos hacia la recuperación de un Estado de Derecho.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza, Senador por Santa Cruz