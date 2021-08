“Yatiris” se sienten discriminados y aclaran que tienen autorización de ENFE y Obras Públicas

Los “yatiris” que instalaron sus carpas por inmediaciones de la avenida Naciones Unidas se sienten discriminados por los vecinos que rechazan su asentamiento en el lugar. El representante de los “yatiris” dijo que tienen autorización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el Ministerio de Obras Públicas para ocupar ese sector por un año.

Fuente: https://urgente.bo

“Hemos firmado con el señor (Beymar) Escalier, él es el presidente de ENFE y a él le autoriza el Ministerio de Obras Públicas”, dijo el dirigente.

Explicó que el contrato establece que puedan ocupar esos espacios durante un año. Aseguró que una vez que se cumpla ese tiempo, voluntariamente se retirarán.

“Vemos que nosotros no estamos cometiendo ningún delito porque ser amauta no es malo, vestir poncho no es malo porque nuestro vicepresidente también viste poncho, tampoco es malo vestir pollera, entonces nosotros vamos a tener que procesar a los que están contra los aymaras, porque ellos son los avasalladores y por eso vamos a procesar, también por discriminación, nos están diciendo que nosotros somos rateros, por vestir poncho, pollera vamos a procesar a las personas que están actuando así”, protestó.

La mañana de este lunes, un grupo de vecinos quemó las carpas que ya estaban instalados en inmediaciones de la avenida Naciones Unidas.

Advirtieron que no permitirán que los “yatiris” ocupen ese lugar donde se tiene previsto construir una ciclovía que conecte a distritos municipales.

Los vecinos dieron 48 horas a ENFE para que anule los contratos de alquiler a los “yatiris”.