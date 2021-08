Zago: «Los jugadores se están adaptando bien a la línea de tres y vamos a continuar así»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

«Dominamos el partido, infelizmente los balones no entraron», se lamentó Antonio Carlos Zago, director técnico de Bolívar, luego de que su equipo igualó 1-1 con Nacional Potosí, anoche en el estadio Víctor Agustín Ugarte. En su análisis, el brasileño identificó que sus «jugadores se están adaptando bien a la línea de tres y vamos a continuar así».

«Erramos muchos goles en el primer tiempo, en el segundo tiempo fuimos más con un balón detenido, algo que nos viene pasando hace mucho tiempo, yo no quería cambiar nada pero no hemos tenido tiempo para entrenar los balones detenidos pero voy a pensar para el siguiente partido si cambiamos algo, no estamos encajando los goles», especificó el entrenador de la Academia a FM Bolívar.

Destacó que ante Nacional se vio «que los jugadores se están adaptando bien a la línea de tres y vamos a continuar así, como hablé tenemos laterales ofensivos que están haciendo bien la parte ofensiva».

Pidió al aficionado celeste «que continúe apoyando, que continúe creyendo en el grupo. Tenemos 15 partidos adelante. El equipo viene mejorando, creo que hicimos un gran partido. Los jugadores están peleando con ganas de la victoria, un poco más de paciencia para que podamos obtener los objetivos que tenemos adelante».