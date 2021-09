81,1% rechaza una eventual candidatura de Morales

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La mayoría de los encuestados consideran que el expresidente Evo Morales no debería presentarse como candidato a la presidencia en 2025, según la encuesta que Cultura Interactiva realizó para Página Siete.

El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 16 de septiembre. Se efectuaron 800 entrevistas, con un cuestionario semiestructurado, a través de un sistema de consultas online.

Ante la pregunta “¿Usted cree que Evo Morales debería presentarse como candidato presidencial el año 2025?”, el 81,1% manifestó que no y el 18,9% expresó que sí.

A mediados de agosto se conoció que en el Movimiento Al Socialismo se prohibió hablar de candidaturas para los próximos comicios generales.

“No estamos para ver quién va a ser candidato. Es más, ya se ha dado una línea: nadie puede hablar del tema de candidaturas en este momento, no hay necesidad”, dijo entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

El 15 de agosto, Morales declaró que no le preocupa ser candidato y anunció, además, que en su momento se realizarán elecciones internas.

“Escuché a algunos derechosos decir por ahí que Evo ahora no va a ser candidato el 2025. Parecen mis jefes de campaña. No estoy preocupado en ser candidato, habrá elecciones internas y el que gane que se respeta. Algunos desde ahora están en campaña para que no sea candidato en 2025”, declaró en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca.