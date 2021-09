A casi un año, oposición no logra conformar un bloque de unidad

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

Cuando ha transcurrido casi un año de las elecciones de octubre, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no han logrado conformar un bloque de unidad para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS), opinan expertos.

Una declaración de la senadora de CC Andrea Barrientos, viralizada en redes sociales, desató polémica y terminó con su renuncia al cargo de jefa de bancada de esa alianza en la Cámara Alta, mientras que Creemos quedó con cuatro legisladores menos bajo su línea partidaria desde enero. Para el MAS, la oposición sólo busca distraer la atención de temas importantes protagonizando un “show político”.

“La oposición no sólo no logró conformar una unidad, ni coincidir en puntos fundamentales, no plantearon puntos fundamentales. Se apuntaron, porque no aguantamos el sistema anterior, pero no tienen un proyecto de país un plan claro. Las rencillas personales son mucho más graves que sus postulados y que sus principios teóricos y eso es lo grave de la oposición que tenemos, es una oposición vacía”, indicó el analista Álvaro Puente.

Por su parte, el politólogo Carlos Cordero apunto: “El problema de la unidad de la oposición política ha sido y es uno de los propósitos más difíciles de alcanzar. Históricamente se han hecho intentos de coaliciones, candidaturas únicas, frente único. Hoy debería ser posible que la oposición se unifique teniendo un adversario común que es el MAS y su pensamiento autoritario, pero la oposición política tiene diferentes puntos de vista y todos quieren protagonizar la política”.

Ayer se desató un escándalo luego de que se viralizara un video de la senadora de CC Andrea Barrientos en el que se le escucha decir que se tiene “más coincidencias con el MAS que con Creemos”, y expresó simpatía por el ministro de Justicia, Iván Lima.

Al respecto, el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, expresó que “no se puede, a título de centrismo o de tolerancia, buscar la convivencia con el MAS”, y remarcó que “no hay ninguna excusa para sentir simpatía contra quién pisoteó el voto del pueblo”.

“¿Por qué CC, un partido al que le hicieron fraude puede tener afinidad con el MAS? Las razones las saben ellos, pero no hay que dejar pasar la oportunidad para aclarar la posición incontestable de quienes hemos luchado genuinamente por la recuperación de la democracia en los 21 días”, fue parte del cuestionamiento que hizo Camacho a través de redes sociales.

Mientras que legisladores de CC subrayaron que la alianza naranja no tiene coincidencias con quien no respeta la democracia, e indicaron que probablemente Barrientos tuvo un “lapsus”.

“Somos diputados y senadores electos por la oposición, no tenemos ninguna coincidencia con el MAS. Decir que tenemos coincidencia con el MAS es traicionar al voto ciudadano que nos ha colocado en los curules. La senadora Andrea Barrientos tuvo un lapsus y en ese sentido hizo la aclaración correspondiente”, dijo el diputado Alberto Astorga.

En la misma línea, el diputado Alejandro Reyes expresó: “Comunidad Ciudadana la única afinidad que tiene es con la democracia, y quien no defiende la democracia, no la predica y no la practica por supuesto que no es afín a nosotros. Imagino que Barrientos tuvo un lapsus o ha sido malinterpretada”.

Al respecto, Barrientos difundió un video en que indicó que sus palabras fueron sacadas de contexto, y rechazó la guerra sucia en su contra. Horas más tarde presentó su renuncia a la jefatura de bancada de CC en el Senado.

“Mi posición es firme y clara que hoy yo renuncie a la jefatura de bancada no quiere decir que me aleje de CC o que pongo en duda mi condición como militante y dirigente del partido. Mi convicción es firme, no voy a permitir que se distorsionen mis declaraciones para hacer daño a la oposición democrática y para poner en duda la unidad que debe tener la oposición”, dijo.

En Creemos, el panorama no es mejor, ya que desde hace ocho meses esta bancada tiene cuatro legisladores menos a su favor. El 28 de enero el diputado Erwin Bazán anunció la expulsión de los legisladores Tito Caero, Sandra Paz, Runny Callaú y Omar Rivera y los acusó de ser “funcionales al MAS” y negociar la Comisión de Ética.

A fines de agosto, el diputado José Carlos Gutiérrez indicó estos cuatro diputados pertenecen a la facción de UCS que integran Creemos, y denunció que existen otros cuatro legisladores suplentes de esa facción que buscan remover a los legisladores titulares de Creemos.

Desde el MAS, el diputado Juanito Angulo califica los hechos que generan polémica en la oposición como un “show” para distraer la atención de los juicios de responsabilidades.

“Desconocemos cuáles son las contradicciones o divergencias que existieran en Comunidad Ciudadana y Creemos, que son del mismo bando político, que responde a la extrema derecha de nuestro Estado Plurinacional. Hay una gran responsabilidad del Órgano Legislativo de definir un enjuiciamiento por las masacres de 2019 y considero que estos hechos de la oposición son un show para distraer a la opinión pública”, expresó.