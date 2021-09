A Manfred le preocupa que «el tema político” influya definición de amparo constitucional

El alcalde de Cochabamba indicó que le preocupa el tema político» en su situación jurídica. El 7 de octubre se definirá en una audiencia si se declara procedente el amparo constitucional.

Fuente: Unitel

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que los casos que tiene en su contra, entre ellos la denuncia por conducta económica en el diseño del proyecto conocido como “El Sillar Alternativo” de 2019, es algo que lo “distrae” en su gestión al frente del Gobierno Municipal.

«Te distrae totalmente (…) todo lo hacen justo cuando viajo a EEUU y aprovechan para sentenciarme y decirme que no vuelva a Bolivia. Sin embargo, yo no tengo nada y por eso he retornado», dijo este lunes el burgomaestre, en la previa a una reunión con su gabinete.

Manfred admitió que le preocupa que “el tema político” influya en la audiencia en la que se decidirá si se declara procedente el amparo constitucional cuya audiencia se llevará a cabo el 7 de octubre, a las 11:00.

«Se ha intentado dar un golpe jurídico municipal a la Alcaldía por una acción política», indicó Reyes Villa. Según el alcalde, considera que hay intereses políticos que están perjudicando gestiones de opositores como el “Iván Arias”.

Reyes Villa aseguró que durante los siguientes días su trabajo en la Alcaldía será con normalidad. «Vamos a seguir en el trabajo y dinámica que yo siempre le he dado a la Alcaldía», puntualizó.