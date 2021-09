Abróchense los cinturones: 15 aeropuertos aterradores en los que despegar y aterrizar es una odisea

Fuente: Infobae

Con el correr de la historia el ser humano nunca ha frenado su impulso explorador. En la era moderna, el avión ha sido y continúa siendo el medio de transporte más rápido para traslados de mediana y larga distancia. Pero además, en ocasiones, es la forma más fácil de llegar a ciertos lugares que sin él sería mucho más difícil. Es así que a lo largo y ancho del globo la humanidad ha construido aeropuertos que requieren de una gran habilidad de los pilotos para poder aterrizar y/o despegar.

La revista Forbes hizo un informe sobre los aeropuertos más peligrosos del mundo. Desde un aeropuerto que cuenta únicamente con 17 pilotos autorizados hasta pistas de aterrizaje muy pequeñas.

Infobae confeccionó el top 15 de los aeropuertos más peligrosos de todo el mundo.

1 – Aeropuerto Tenzing-Hillary, Nepal

Ubicado cerca del Monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.849 metros sobre el nivel del mar, la pista de este aeropuerto suele estar congelada a causa de las bajas temperaturas y se ubica entre un estrecho paso de montañas. Los aterrizajes pueden ser tan dramáticos como el propio ascenso a la célebre montaña. En ocasiones no hay electricidad por lo que los pilotos deben estar en constante comunicación con los controles en tierra durante sus maniobras de aterrizaje.

Aeropuerto Tenzing-Hillary, Nepal (Getty Images) Aeropuerto Tenzing-Hillary, Nepal (Getty Images)

El nombre Tenzing-Hillary se debe a las dos primeras personas en escalar el Everest y es muy popular entre los amantes de las actividades de alta montaña. El aeropuerto está construido a 2.842 metros sobre el mar y cuenta con una única pista unidireccional de 487 metros de largo que termina en una estrepitosa caída al vacío de 610 metros hasta el fondo del valle.

2 – Aeropuerto Internacional de Toncontín, Honduras

Su peligrosidad se debe a la cercanía que mantiene la pista con la ladera de una montaña en uno de sus costados, lo que hace que el aterrizaje sea especialmente complicado. Los pilotos se ven obligados a doblar en un ángulo cerrado y se asemeja a los aterrizajes en portaaviones marítimos.

El clima tampoco ayuda ya que en ocasiones hay mucho viento y los pilotos deben aterrizar con el miedo de que la aeronave sobrepase la pista si no aterriza perfectamente.

Aeropuerto Internacional de Toncontín, Honduras (Wikipedia) Aeropuerto Internacional de Toncontín, Honduras (Wikipedia)

3 – Aeropuerto Internacional de Paro, Bután

Solamente 17 pilotos especialmente calificados tienen autorización para aterrizar en este aeropuerto que se encuentra rodeado de picos montañosos de 5.000 metros de altura.

La pista de 1.900 metros sólo está habilitada para despegues y aterrizajes durante el día, y se mantiene fuera de la vista de los pilotos hasta el último minuto cuando deben hacer un giro de 45 grados antes de descender a tierra.

Aeropuerto Internacional de Paro, Bután (Getty Images) Aeropuerto Internacional de Paro, Bután (Getty Images)

Incluso hay un momento en donde la parte baja del avión pasa muy cerca de las casas que se encuentran en las cimas de algunas montañas. Una casa completamente roja sirve de punto de referencia visual indispensable para realizar las últimas maniobras de aproximación. Una vez que se aterriza y los pasajeros rompen en aplausos, se llega a un aeropuerto construido como un templo que hace que toda la experiencia valga la pena.

4 – Aeropuerto Juancho E. Yrausquin, Caribe Holandés

Ubicado en la isla de Saba, donde se filmó la primera película de King Kong, es conocido por tener la pista de aterrizaje comercial más corta del mundo. Con apenas 396 metros de largo, únicamente pilotos bien entrenados pueden operar allí, donde al final de la misma se encuentra una fuerte pendiente de acantilados.

Aeropuerto Juancho E. Yrausquin, Caribe Holandés Aeropuerto Juancho E. Yrausquin, Caribe Holandés

5 – Altipuerto de Courchevel, Francia

Con apenas 518 metros de pista y una pendiente descendente de 18,5%, hace que los despegues en este aeropuerto de los Alpes franceses sean particularmente difíciles.

En cuanto al aterrizaje, no cuenta con luces señalizadoras por lo que con mal clima está directamente cerrado, y además, los pilotos no tienen una segunda chance para aterrizar debido a la particular posición de la pista.

Altipuerto de Courchevel, Francia (Wikipedia) Altipuerto de Courchevel, Francia (Wikipedia)

6 – Aeropuerto Internacional de Wellington, Nueva Zelanda

Este aeropuerto tiene una pista que parece comenzar y terminar en el agua. El acceso se hace difícil por estar ubicado en una zona montañosa y es conocido por sus fuertes vientos que dificultan enormemente las maniobras de aterrizaje.

Una vez que aterriza, hay que tener cuidado porque el avión puede ser arrastrado por las ráfagas de posibles huracanes.

Aeropuerto Internacional de Wellington, Nueva Zelanda (Wikipedia) Aeropuerto Internacional de Wellington, Nueva Zelanda (Wikipedia)

7 – Base McMurdo, Antártida

Su pista es completamente de “hielo blanco” -10 centímetros de nieve compactada- y está construida sobre roca volcánica de la península de Hut Point en la isla Ross. Es utilizado por el Programa Ártico de los Estados Unidos durante la temporada de verano y está ubicado cerca de la estación y base militar McMurdo.

Es el único aeropuerto del continente y durante el invierno la zona permanece oscura las 24 horas del día. Los pilotos están entrenados para aterrizar a ciegas, ya sea por la época del año o por un posible apagón eléctrico.

Base McMurdo, Antártida (The Grosby Group) Base McMurdo, Antártida (The Grosby Group)

8 – Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, Isla San Martín

La particularidad de este aeropuerto es que al final de su pista se encuentra la playa pública de Maho.

Los aviones pasan tan cerca que producen ráfagas de viento y arena y parece que pasan a pocos metros de los bañistas. Si bien puede ser molesto, ofrece una de las mejores tomas fotográficas, perfectas para Instagram.

Avión a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (Wikipedia) Avión a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (Wikipedia)

9 – Aeropuerto de Narsarsuaq, Groenlandia

Este aeropuerto, ubicado en la región sur de Groenlandia y en medio de innumerables fiordos, presenta vientos muy fuertes y en ocasiones, cuando alguno de los volcanes vecinos entra en actividad produce una cortina de cenizas que hacen imposible siquiera pensar en un aterrizaje.

Aeropuerto de Narsarsuaq, Groenlandia (Wikipedia) Aeropuerto de Narsarsuaq, Groenlandia (Wikipedia)

10 – Aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda

Se encuentra a las afueras de Gisborne, en Nueva Zelanda, y lo que lo hace único es que hay una vía de ferrocarril que atraviesa su pista.

Con tres pistas de césped y una principal asfaltada, se cruza con la línea ferroviaria nacional. Los aterrizajes y despegues deben coordinarse con horarios precisos para evitar cualquier colisión con los trenes.

Aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda Aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda

11 – Aeropuerto de Barra, Escocia

Situado en la playa de la bahía de Traigh Mhòr, los pilotos que vuelan hacia el aeropuerto de Barra tiene que preocuparse por las condiciones climáticas severas que azotan la zona, así como por los movimientos del mar, ya que cuando hay marea alta, sus tres pistas quedan completamente sumergidas bajo el agua.

Aeropuerto de Barra, Escocia Aeropuerto de Barra, Escocia

12 – Aeropuerto de Tioman, Malasia

El aterrizaje en este aeropuerto insular obliga a los pilotos a dirigirse directamente hacia una montaña y luego hacer un giro repentino de 90 grados para alinearse con la pista. La maniobra debe ser muy rápida ya que al final de la ella hay un acantilado con una muy pronunciada caída.

Aeropuerto de Tioman, Malasia (Wikipedia) Aeropuerto de Tioman, Malasia (Wikipedia)

13 – Aeropuerto Internacional de Gibraltar, Reino Unido

Si bien no es un aeropuerto en el que es muy difícil operar, su particularidad recae en que la calle principal de la ciudad se cruza con la pista, y debe cerrarse cuando aterriza o despega un avión. Además en ambos extremos la pista termina abruptamente en el mar, lo que obliga a los pilotos a frenar inmediatamente después del aterrizaje.

Aeropuerto Internacional de Gibraltar, Reino Unido (Getty Images) Aeropuerto Internacional de Gibraltar, Reino Unido (Getty Images)

14 – Aeropuerto de Madeira, Portugal

Para su construcción, los ingenieros tuvieron que diseñar una isla artificial en la que se apoyan una serie de plataformas a fin de ampliar la pista. Se sostiene con más de 180 columnas que deben soportar las duras cargas de impacto durante los aterrizajes.

En la imagen se pueden ver claramente las columnas sobre las que se sostiene la pista del Aeropuerto de Madeira En la imagen se pueden ver claramente las columnas sobre las que se sostiene la pista del Aeropuerto de Madeira

Una cantidad limitada de pilotos están autorizados para volar a este aeropuerto, tras haber pasado un entrenamiento avanzado en simulador. Las operaciones implican esfuerzos coordinados para detectar puntos de referencia durante la aproximación, ya que no hay aterrizaje por instrumentos. A esto se le suma la peligrosidad de los fuertes vientos, altas montañas de un lado y el océano del otro.

15 – Aeropuerto de Congonhas, San Pablo, Brasil

Avión despega del Aeropuerto de Congonhas, pasando muy cerca de los edificios de la zona (REUTERS/Paulo Whitaker) Avión despega del Aeropuerto de Congonhas, pasando muy cerca de los edificios de la zona (REUTERS/Paulo Whitaker)

El último de la lista pertenece al país vecino de Brasil. Este aeropuerto es conocido por su corta pista y su peligrosa aproximación. Se ubica en una parte densamente urbanizada de la gran metrópolis y da la impresión de que los aviones pasan muy cerca de la parte superior de los edificios.

Sus pistas se consideran de las más resbaladizas del mundo y ya han provocado accidentes fatales.