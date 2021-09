Accidente con 23 muertos en Cochabamba: chofer relata que quiso evadir una movilidad y los frenos reventaron

El chofer que conducía el bus que se accidentó en el cruce Morochata- Independencia cuando viajaba rumbo a Cochabamba relató desde la cama del hospital en el que está internado cómo ocurrió el accidente en el que han fallecido al menos 21 personas y hay una decena de heridos.

El conductor señaló que el viaje transcurría con normalidad hasta que en una bajada un trufi que venía en sentido contrario le pidió paso, a lo que accedió, tras esto apareció de repente un vehículo que no había percibido antes y al frenar de golpe se produjo un daño mecánico que terminó ocasionando el hecho.

«Estábamos bajando y tampoco era mucha bajada y yo vi que estaba viniendo el trufi y he parado para darle paso y lo hizo tranquilo. Atrás había otro vehículo que no se veía por la polvareda. Tras hacer pasar el trufi yo partí con confianza y ahí no más se me ha aparecido la movilidad, entonces he frenado de golpe y parece que la manguera se reventó, los frenos reventaron«, relató el chofer.

Con el vehículo descontrolado no pudo evitar caer al barranco y tras caer perdió el conocimiento. A lado de él iba su esposa, que siempre lo acompañaba, pero no se salvó y está entre las víctimas fatales.

El hombre lamentó la muerte de su esposa, que estaba a su lado en el vehículo y que contó siempre lo acompañaba como su ayudante.

El chofer tiene un diagnóstico favorable y se recupera de los golpes en la clínica Santa Rita de la ciudad de Quillacollo, hasta mientras la Policía continúa con las investigaciones para determinar qué fue lo que ocasionó el accidente.