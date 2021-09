Adepcoca: Alanez dice que iría a nuevas elecciones, pero con condiciones

El presidente de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Arnold Alanez, sostuvo que iría a nuevas elecciones para poner fin a los conflictos que se prolongan por segunda semana consecutiva, pero “con condiciones”.

“Nosotros no nos vamos a correr, nosotros no le tememos a las elecciones, (pero) tendríamos que rayar la cancha, porque si gana Arnold Alanez, ellos no aceptarían eso y volverían a hacer conflictos (…) Iría a las nuevas elecciones con condiciones”, dijo el dirigente en una entrevista con F10.