Alanez reconoce que fue error recibir a ministros en Adepcoca, pero justifica que son autoridades

El presidente de Adepcoca reconocido por el gobierno, Arnold Alanez, admitió este martes que fue un error el haber recibido en la sede de los cocaleros a dos ministros, cuando dio una conferencia de prensa conjunta, sin embargo, justificó que se trata de autoridades que tienen atribuciones y con quienes se debe concertar.

Alanez fue cuestionado porque en discursos niega una injerencia política del gobierno, pero el 21 de septiembre recibió en la sede de Adepcoca a los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, para una conferencia de prensa en la cual se entregó una resolución ministerial de traslado del mercado de coca de Kalajuahuira a Villa Fátima.

“Si bien podemos aceptar, fue un error recibir, podríamos decir, pero sí la atribución, o sea la necesidad de que el Ministro tenía que hacer sí o sí la resolución, esa es una realidad (sic)”, dijo Alanez en entrevista con el programa La Mañana en Director de ERBOL.

Alanez explicó que, a diferencia de otros productos agrícolas, la comercialización de coca está regulada. Enfatizó que el Ministerio de Desarrollo Rural debía abrogar la resolución que trasladaba el mercado de coca a Kalajahuira y emitir una nueva.

Diferenció lo ocurrido con los ministros con el episodio en que otro sector de cocaleros recibió en 2019 a Luis Fernando Camacho. Señaló que entonces Camacho sólo era un político, a diferencia de los ministros que son autoridades.

“Nos guste o no nos guste, (los ministros) son autoridades con las que se debe tal vez concertar ciertas necesidades”, agregó el dirigente.

No obstante, aseveró que la noche de la conferencia de prensa con los ministros fue claro en decir que Adepcoca no pertenece a ningún partido político y que no permitirá que la política meta sus manos en la Asociación.

Insiste con diálogo

Alanez denunció que sus detractores están contratando personas para generar zozobra en Adepcoca, Villa Fátima y Villa El Carmen en la ciudad de La Paz. Incluso aseveró que por detrás estarían intereses de personas afines a Camacho y Carlos Mesa.

Sin embargo, el dirigente dijo que no pierda las esperanzas de unir a los Yungas y dialogar con los sectores en conflicto.

Recordó que otros sectores, como el de Fernando Calle, ya se unió a su directiva. Sostuvo que los movilizados son minoría y que no tiene propuestas, sino sólo dinamitas.

Alanez señaló que incluso su intención es presentarse, de manera valiente, en caso de que haya una marcha o asamblea para escuchar los pedidos de los cocaleros.