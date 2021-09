Alcaldía alteña perdona multas e intereses a los gremiales

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, promulgó ayer la Ley 704 de ‘Condonación de Multas e Intereses de la Patente Municipal por el Uso Provisional de Espacios de Dominio Público Municipal’ que libera del pago de las sanciones en ese tributo edil a los gremiales de la urbe.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“A mí me duele verlos vender en lluvia, en sol, en tierra, en polvo con nuestras wawas a lado, tenemos que buscar soluciones y una de las preocupaciones de la familia gremial era el tema de las patentes, las multas e intereses que debían pagar ahora no va ser así, es una condonación que estamos haciendo y no van a pagar ningún tipo de multas anteriores”, dijo la Alcaldesa en el acto realizado en el atrio de la Casa Municipal.

Agregó que se “avanzó en este proyecto de ley de una forma coordinada, sin mirar colores y sin mirar caras, lo hicimos con todas las federaciones de gremiales, con los ejecutivos que quieren trabajar por ustedes”.

La norma establece que los comerciantes no pagarán las multas ni los intereses de las patentes municipales que se encuentren en mora de años pasados hasta la gestión 2019, en un solo pago y de forma total. Esta condonación tiene un plazo de 90 días.

AGRADECIMIENTO

Al respecto, Rodolfo Mancilla, ejecutivo de los gremiales de El Alto agradeció a la Alcaldesa y el Gobierno Municipal por permitir a los comerciantes regularizar sus tributos ediles que se encontraban en mora.

“Queremos agradecer a la alcaldesa Eva Copa, a los concejales que nos apoyaron y hoy esta ley fue promulgada, la condonación de multas y sanciones es en favor de todas las asociaciones sin ver colores políticos, eso lo vamos a llevar en el corazón”, declaró tras el acto.

Indicó que las multas por no pagar a tiempo las patentes es de 140 bolivianos por persona, pero que con esta norma no se hará esa cancelación sino solamente el tributo correspondiente, lo que equivale a pagar 8, 15 y 22 bolivianos por cada año, dependiendo de la ubicación de los puestos de venta. Puntualizo que se pretende recaudar unos 500.000 bolivianos con el pago de las diferentes asociaciones que existen en la urbe alteña, según informa el boletín de prensa de la Alcaldía.

OTRA VEZ JUNTOS

La alcaldesa Eva Copa Murga y el dirigente Rodolfo Mancilla Castro que se habían distanciado en las elecciones municipales porque Mancilla decidió quedarse en filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copa se fue a Jallalla para postular al cargo de Alcaldesa.

A partir de ese momento ambos andaban distanciados porque en realidad eran adversarios políticos ya que Rodolfo Mancilla era candidato a concejal postulado por el MAS pero le fue mal y a Eva Copa le fue bien fuera del MAS.

Después de mucho tiempo, Copa y Mancilla fueron vistos juntos y públicamente donde también estaba presente el dirigente de la COR Marcelo Mayta quienes no niegan que están vinculados al MAS pero ahora también andan cerca de la alcaldesa Eva Copa.