Always Ready puede ser hoy el nuevo líder del Torneo Único

Always Ready tiene hoy (15:00) la posibilidad de escalar a la cima del torneo, si derrota a Real Santa Cruz en el estadio de Villa Ingenio.

Fuente: lostiempos.com

El Millonario se encuentra segundo con 36 unidades, a dos del líder The Strongest, por lo que una victoria lo llevaría a ocupar el primer lugar, pero no tiene un partido fácil, ya que se enfrenta a un rival que ya sabe de ganar puntos en La Paz, ya que igualó con Bolívar (1-1) y derrotó a The Strongest (1-2).

El equipo dirigido por Pablo Godoy tiene la baja obligada de Fernando Saucedo, quien retornó de la selección con una microfractura en el platillo tibial.