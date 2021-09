Anabel Angus presenta una denuncia formal por acoso sexual y extorsión

Fuente: El Deber / Santa Cruz

Anabel Angus formalizó una denuncia penal contra un funcionario de una entidad financiera por acoso sexual y extorsión. La popular presentadora de televisión informó sobre el hecho en sus cuentas en redes sociales.

“He decido romper el silencio y he tomado valor para contarles que acabo de sentar una denuncia formal en contra de esta persona. Decidí no callar y denunciar el acoso y extorsión de los cuales me siento víctima”, señala la publicación.

Sin precisar el nombre de la persona o el banco para el que trabaja, la mujer indicó que el hecho data de hace varios meses, cuando comenzó a recibir “mensajes de texto y audio, que realmente desearía que ninguna mujer recibiera jamás”.

El mensaje:

“Me sentí acosada y denigrada, por palabras que intentaban poner a prueba mi dignidad como mujer (…) Los valores que me enseñaron en casa son innegociables y siento que ni siquiera debería explicarlo, porque he construido mi carrera y mi reputación a base de trabajo, sacrificio y mucho esfuerzo”, agrega el pronunciamiento.

Explica que siente mucho miedo incluso de salir a la calle, porque también sufre amenazas y deja en manos de la justicia el hecho. “Y pese a lo mal que me siento por atravesar esta situación, les pido que jamás el temor las frene y denuncien”, concluye.