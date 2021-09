Andrada proyecta el día a día y apunta al título con Vinto Palmaflor

“Quiero salir campeón. Matemáticamente todavía hay posibilidades porque jugamos con todos los equipos que están arriba y peleando el campeonato. Tenemos motivos para soñar, debemos ir administrando un día a la vez y jugar un partido a la vez”, sostuvo ayer Víctor Hugo “Copito” Andrada, nuevo entrenador de Mcepal Vinto Palmaflor.

Fuente: lostiempos.com

El técnico argentino-boliviano de 62 años asumió este reto sabiendo que la vara que puso el directorio es alta: superar la clasificación a Copa Sudamericana 2021 y llegar a Copa Libertadores 2022.

Para enfocar los objetivos, Andrada puso su primer objetivo este domingo (19:30), cuando las Fieras de Palmaflor visiten a Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera, por la jornada 19 del Torneo Único 2021 de la División Profesional.

“Sabemos que Oriente Petrolero será el primer rival y muy difícil, pero lo enfrentaremos con todas las armas que tengamos”, agregó Andrada.

Copito Andrada tomó un equipo que se ubica en el séptimo lugar con 30 puntos, a nueve del líder Always Ready. El objetivo no parece estar muy lejos, mas cada práctica será fundamental para fortalecer los conceptos que pretende inculcar en sus dirigidos en busca del preciado objetivo.

Bajo ese panorama, Andrada indicó que no siente presión y que, al contrario, su objetivo es darle forma al proyecto trazado.

“Los años que llevo en esto me enseñaron que presión tiene aquel papá que no tiene para dar de comer a su hijo, ésa es una gran presión. Nosotros hacemos lo que nos gusta y ganamos plata”, afirmó el DT del once del valle bajo.

Sobre los constantes cambios de entrenadores, Andrada se mostró un tanto sorprendido porque en un solo torneo hubo 21 bajas en los cuerpos técnicos, situación que además se replica en otros países.

Al DT lo acompañarán en su cuerpo técnico: Ezequiel Andrada (ayudante de campo), Gustavo Notta (entrenador de arqueros), Américo Castro (preparador físico) y Augusto Andrada (analista de videos).

Confianza plena

El directorio de Vinto Palmaflor, a la cabeza del presidente Adelio Cabezas, brindó su respaldo y confianza al nuevo cuerpo técnico, aquel que tiene contrato, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2021.

“Quiero dar al nuevo cuerpo técnico la bienvenida a nuestro club Palmaflor. La realidad es preocupante para la dirigencia, tomamos decisiones y nuestro sueño y reto es llegar a Copa Libertadores. Dios mediante, esperamos cumplir con el objetivo”, indicó Cabezas.

Asimismo, ayer se pagó el sueldo de agosto y el plantel está al día en salarios.

Andrada conoce al plantel profesional

En su primer día de entrenamiento al mando de su nuevo equipo, el DT Víctor Hugo Andrada comenzó a conocer a su plantel, con el que sostuvo una charla por espacio de 10 minutos.

Las Fieras de Palmaflor hicieron hincapié en la parte física, donde el preparador físico Américo Castro evaluó a los jugadores.

Desde hoy, el DT Andrada comenzará a delinear el once titular para visitar a Oriente Petrolero, este domingo desde las 19:30 en Santa Cruz.

Sobre el caso del extécnico Thiago Leitao, la dirigencia anunció que se cumplirá con todos los pagos y que ya se acordó la rescisión de contrato.