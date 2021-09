Arce en la Celac: La OEA actúa en contra de los principios democráticos

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El presidente Luis Arce aseguró, durante su intervención en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) la mañana de este sábado en México, que es necesaria una transformación de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó que este organismo no actúa de acuerdo con los principios democráticos de cada Estado y que «perdió credibilidad por varios factores». Aseguró que la OEA actúa en contra de los principios democráticos.

«Es imprescindible contar con un organismo que funcione de acuerdo a las prácticas democráticas. Que sea un espacio de convergencia, articulación, encuentro entre países y que responda a la realidad de América Latina y el Caribe, respetando los principios de soberanía de los pueblos y no interferencia en los asuntos internos de los Estados», expresó Arce.

También llamó a la OEA un «organismo obsoleto e ineficaz» y aseguró que la injerencia de la organización en los asuntos de los Estados no contribuye a la solución pacifica de los mismos. Arce insistió en que la OEA es la generadora de controversias entre los países.

Sobre las vacunas

Asimismo, el Presidente expresó, ante otros mandatarios presentes, su posición sobre la vacunación contra la Covid-19, instando a la población latinoamericana a vacunarse, ya que solo de esa manera se podrá salir adelante en la pandemia. Además informó que se tomaron medidas para asegur las vacunas para las poblaciones de los países miembros de la Celac.

«Destaco la declaración política construida con el aporte de todos, de cuyo contenido quiero enfatizar el compromiso por la recuperación económica, el acceso a las vacunas contra el Covid-19, incluyente y equitativo para todos» aseguró Arce.

Por otro lado, la autoridad insistió en pedir que se liberen las patentes de las vacunas contra el coronavirus, expresando la importancia y la urgencia de tener vacunas para las diferentes poblaciones.

«Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos al objetivo de inmunización en el tiempo oportuno y la pandemia terminará por cobrarse más vidas» expresó la autoridad boliviana que fue la primera en intervenir en la Celac.