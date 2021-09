Arce: la wiphala se respeta y no se borra con una paradita de gallo viejo

El presidente Luis Arce Catacora afirmó este domingo ante una concentración de los ponchos rojos de Achacachi, que la wiphala se respeta y que no se borra con una paradita de gallo viejoen referencia los hechos ocurridos en la capital oriental.

Lamentó que algunas personas en Santa Cruz no acaben de entender el significado de la bandera, que el pasado 24 de septiembre fue retirada de un mástil tras ser izada por el vicepresidente David Choquehuanca, que fungía como presidente en ejercicio, en el marco de los actos protocolares por la efeméride cívica de Santa Cruz.

“Hay algunos en Santa Cruz que no acaban de entender a la wiphala, nosotros los entendemos y lo entendemos desde hace muchísimos años atrás”, aseveró Arce.

“Hermanas y hermanos, la wiphala se respeta porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos originarios y no se va a borrar con el capricho de un grupo de personas. Esa lucha, esa batalla de años hermanos no se borra con una intención, con una paradita de gallo viejo, no se borra con eso”, dijo en su discurso.

Dijo que ven con mucha preocupación el regreso de muchos sectores racistas, de algunos sectores que nunca entendieron que Bolivia son los nueve departamentos, que no es una cuadra, que no son los amigos. El país son los nueve departamentos que tienen su cultura, su historia y hay que saber entender para hablar de ellos, manifestó.

Arce advirtió que Santa Cruz no es la hacienda de nadie, es de todos los bolivianos y bolivianas y destacó la lucha de los ponchos rojos y aseguró que el ultraje a la wiphala no puede volver a repetirse hacia adelante.

“Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora que existió en la colonia, en el pasado y que eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, queremos paz y tranquilidad para producir y generar más ingresos”, afirmó el mandatario quien su discurso con un jallalla para La Paz, Santa Cruz y el proceso de cambio.