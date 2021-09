Arce y Choquehuanca no tienen en agenda reunirse con marchistas

Fuente: El Deber Luis Marcelo Tedesqui Vargas, Juan Carlos Fortún

El oficialismo confirmó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no tienen en agenda asistir a la invitación al diálogo con la columna de la marcha indígena de los pueblos del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano, que partió de Trinidad el pasado 25 de agosto para exigir respeto por sus tierras y su territorio, entre otras demandas.

Los marchistas que ingresaron anoche al municipio de Santa Cruz de la Sierra, luego de 36 días de caminata, enviaron la misiva el 25 de septiembre, cuando la columna se encontraba en Pailón.

Además de las dos autoridades más importantes del país, por su investidura, también remitieron cartas al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel; al jefe de la delegación de la Comunidad Europea, Michel Dóczy, y a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Sin embargo, a esa invitación no asistirán ni el primer mandatario, ni el vicepresidente Choquehuanca, quien tras los incidentes que protagonizó el viernes en la plaza 24 de Septiembre, viajó a Europa para participar en la novena reunión de las Partes Convenio del Agua: Agua y Paz.

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, dijo que no tenía información si el presidente o el vicepresidente tenían previsto participar de la reunión con los indígenas de tierras bajas. Similar respuesta tuvo la senadora del MAS Soledad Flores. “Desconocemos (si habrá reunión) porque ellos (los marchistas) no han presentado su pliego petitorio y no sabemos por qué están marchando”, dijo Flores.

Por su parte, el diputado por el MAS y presidente de la bancada del partido en Santa Cruz, Hernán Hinojosa, dijo que quienes recibirían a los marchistas serán los representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En tanto, el diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, intentó descalificar la movilización y manifestó que “el presidente (Arce) no asistirá a reunirse con nadie de esa marcha política”.

La bancada oficialista convocó al INRA departamental y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) “para ver si es que esta marcha presentó formalmente sus demandas. No hay nada en ninguna de las dos instituciones”, señaló el legislador.

Además, aseveró, sin pruebas, que la movilización es “absolutamente política porque está financiada por el Comité Cívico, como por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho”.

Asimismo, calificó la movilización como un fracaso total. “Calcularon mal políticamente, han pensado que el Gobierno iba a intervenir y reprimir a nuestros indígenas. Es ilegítima porque no formalizaron su pliego. Creo que ni ellos mismos saben por qué están marchando. Los dirigentes son pagados y los compañeros son engañados”, dijo Cuéllar.

Por el lado de la oposición, el diputado Richard Ribera (Creemos), manifestó que la movilización ingresará en el último día cívico de septiembre. “Ellos han hecho una enorme hazaña en todos estos días de caminata. Estoy seguro de que la movilización está absolutamente avalada por la Constitución Política del Estado y apoyada por todo un pueblo que quiere que se los escuche”.

Exhortó a que las demandas no sean solo escuchadas por la gente, “sino por este gobierno que hace oídos sordos a muchas acciones democráticas importantes”.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz, pidió al presidente Luis Arce que convoque una cumbre política, social y regional para detener la “espiral de violencia” que comienza a sentirse en el país. Muchos de estos conflictos, a decir del senador opositor, son creados por el Gobierno.

En medio del conflicto por el control de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), la llegada de la marcha indígena y los incidentes registrados durante el aniversario de Santa Cruz, el senador insta a analizar los aspectos que dividen a la población. “Estamos, cada vez más, rumbo a un enfrentamiento cruento entre hermanos, entre regiones, entre sectores sociales, entre lo que debería estar unido”.

El último tramo

La columna de la marcha ingresó ayer al municipio cruceño a las 17:15, al ritmo de la tamborita y ondeando la bandera de la flor de patujú. Los primeros en recibirlos fueron los vecinos de la urbanización El Trapiche, considerado el primer barrio de Santa Cruz de la Sierra después de pasar la tranca de Cotoca.

Los marchistas salieron del municipio cotoqueño después de las 15:00 acompañados, durante un par de kilómetros, por el alcalde de la ciudad, Raúl Galvis, quien pidió a las autoridades del Gobierno entablar un diálogo para atender las demandas de los marchistas.

En tanto, el vocero del Parlamento Indígena, Marcial Fabricano, agradeció a la población cotoqueña por su hospitalidad.

Tras caminar durante más de dos horas, la columna cruzó la tranca que une los municipios de Santa Cruz de Sierra y Cotoca, donde fueron recibidos por los vecinos de la zona con comida y mucha agua, además con alegría y palabras de aliento.

El secretario general de la junta de vecinos de El Trapiche, Alex Ardaya, destacó el esfuerzo de los indígenas porque están pidiendo que se respete la tierra y el territorio para quienes viven en el lugar. “No se trata de discriminar a nadie; cada uno tiene que velar por el bien de su comunidad y nuestros hermanos tienen derecho a la tierra para trabajar”, expresó.

Cuando ingresaron al municipio capitalino, los músicos cambiaron el ritmo de sus canciones e interpretaron Viva Santa Cruz, ante los aplausos de los vecinos y bocinazos de los conductores, que festejaron su ingreso a la capital.

Luego de transitar cuatro kilómetros, la columna se instaló en la hacienda Los Mangales para pernoctar y alistar su salida al centro cruceño hoy en horas de la tarde.

La columna tiene previsto instalarse en el Polideportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno el tiempo que dure su estadía en la capital cruceña. Una avanzada llevará sus pertenencias hacia los predios universitarios, para que los marchistas puedan ingresar después de las 18:00 a la plaza 24 de Septiembre.