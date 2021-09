Armin Lluta: Después de recuperar la sede de Adepcoca, daré un paso atrás

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Armín Lluta, dijo que si lo socios retoman la sede cocalera en Villa Fátima y si en una asamblea se decide, él renunciará a su cargo por la unidad de los Yungas.

“Me debo a mi comunidad, me debo a mi regional y si se da una asamblea después de recuperar nuestra asociación Armin Lluta va a dar un paso atrás para la unidad de los Yungas. No me voy a aferrar al cargo que venga otro liderazgo que venga otra persona con el compromiso de defender nuestra asociación”, dijo en una entrevista con FM Bolivia.

Aseguró que pese a los procesos penales que tiene en su contra, “hasta el día de hoy no he traicionado a los Yungas, he cumplido con el mandato de proteger conjuntamente con los socios”.

Alistan movilización masiva

En tanto, después de la reunión con el vicepresidente David Choquehuanca, los productores de la hoja de Coca de los Yungas de La Paz anunciaronn movilización masiva para este lunes en defensa de su mercado legal de Adepcoca, que en la actualidad está en poder de la dirigencia de Arnold Alanes con apoyo de la Policía y reconocido por el Gobierno.

Wilder Vargas, representante del comité de autodefensa de Adepcoca, expresó que el diálogo convocado por el Gobierno fue una “burla” para el sector y que parecía una reunión de amigos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Todas las provincias, regionales, han visto que consideran a los Yungas como su patio trasero, dice el Gobierno que somos poquitos mañana (lunes) veremos, todo lo que ocurra será responsabilidad del Gobierno dijo», indicó.