Atleta a tiempo completo

Tania Guasace Parabá es una joven deportista nacida en San José de Chiquitos, que este año decidió dedicarse a tiempo completo al atletismo, pues tiene mucho potencial. Dejó su tierra natal para entrenarse en Santa Cruz de la Sierra y ya comenzó a cosechar frutos, pues brilló en los torneos nacionales y logró clasificarse a eventos internacionales.

En agosto, en el nacional realizado en Cochabamba, obtuvo el boleto para competir en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-23, que se desarrollará en Guayaquil, Ecuador, del 17 al 18 de octubre.

Participará en la prueba de 400 metros, para la cual tiene como registro 56 segundos y 36 centésimas. Después competirá en el Panamericano de Colombia, en diciembre.

Debido a sus escasos recursos económicos y no contar aún con una fuente laboral, Tania se hospeda en la capital cruceña en la casa de su entrenador David Cortez, quien le brinda todo su apoyo y confía en ella.

“En San José no hay entrenadores ni escuela de atletismo, así que me tuve que venir a Santa Cruz para prepararme mejor. Mi entrenador me ha hecho un espacio en su casa, ahí tengo un cuartito mientras me acomodo económicamente para independizarme”, dijo Tania.

La Federación Atlética de Bolivia comunicó a los deportistas que no tiene fondos para pagar la inscripción, pasajes y estadía en Ecuador. Cada uno debe costearse su viaje.

Su padre José Mario Guasace es maestro albañil y su madre Francisca Parabá es ama de casa. Los gastos para el viaje al Sudamericano no pueden ser costeados por la familia, pero en San José de Chiquitos se está organizando una actividad con el fin de apoyarla económicamente. El 26 de este mes, se realizará una competencia pedestre y lo recaudado estará destinado para apoyar el viaje de Tania al exterior.

“Estoy muy agradecida, contentísima con todo mi pueblo. Desde que comencé en el atletismo siempre he tenido su apoyo. Lo represento con alma, vida y corazón a cada lugar donde voy”, expresó Tania.

Su objetivo en el Sudamericano es mejorar los 56”36, su mejor registro, para imponer un nuevo récord nacional en la categoría sub-23 y si es posible batir el récord absoluto. Para eso se entrena en doble turno de lunes a sábado: por las mañanas de 6:30 a 8:30 y por las tardes de 15:30 a 18:30.

Sus inicios

Tania salió bachiller el año pasado de la Unidad Educativa Germán Busch, de San José de Chiquitos. Tiene un título de técnico medio en sistemas informáticos y ganó muchos torneos departamentales de atletismo.

Su pasión por la velocidad comenzó a los 12 años cuando se coronó campeona en 800 metros, en los Juegos Plurinacionales nivel secundario y desde entonces fue campeona año tras año en esa especialidad, así como también en 400 metros.

Sus buenos resultados en los Juegos Plurinacionales la motivaron para participar en campeonatos provinciales, departamentales y nacionales, en los que casi siempre subió a lo más alto del podio.