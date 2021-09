Aumentan los feminicidios en Santa Cruz, una socióloga pide a las víctimas de violencia no callar

El crimen en el que dos mujeres perdieron la vida tras ser golpeadas con una picota causó consternación en la población cruceña. Ante el aumento de los feminicidios, una socióloga indicó que las víctimas de violencia no deben callar y denunciar los hechos.

La profesional Yalile Casanova indicó que las campañas a veces no alcanzan porque son pequeñas y se necesitan tener mayor intensidad. “Hay que hacer una gran campaña de prevención. Las instituciones lanzan campañas pequeñas pero no son suficientes. Los medios de comunicación ayudan y las redes sociales deben tener el contenido especial. Es importante no reproducir todo aquello que finalmente hace que una mujer pueda callar el maltrato que se da”, explicó.

Casanova agregó que en un caso las agresiones y la violencia aumentan. “Cualquiera de los hechos que hemos visto son producto de una violencia que va en aumento y termina en feminicidio”, señaló.

Ante los casos de violencia, denuncia y otros hechos similares confía que las autoridades puedan hacer un trabajo en el tema para evitar más dolor en familias y en la sociedad.