Aurora vive sus horas más tensas y aciagas en el torneo

Aurora no pasa su mejor momento en el Torneo Único 2021 de la División Profesional. A la irregular campaña del Celeste se suma la quebrada relación entre el técnico Humberto Viviani y Brian Sarmiento, hecho que genera los momentos más tensos en la temporada.

Fuente: lostiempos.com

“Eso hay que ver con los informes médicos, porque cuando (Brian Sarmiento) hizo el test, lo acabó y luego no se volvió a entrenar porque le dolía la espalda. Tuvo, dice él, complicaciones lumbares. Eso lo certifica el informe médico. Sino, él está jugando mal con los compañeros”, sostuvo el DT Viviani.

Asimismo, el entrenador popular confirmó la sospecha que había sobre la ausencia de Sarmiento en los partidos: no existe más una buena relación entre ellos.

“Yo con Brian no charlo hace tiempo, se enojó conmigo y no me habla. Se presenta y todo lo demás, no tengo ningún acercamiento con él. La persona que se enoja es la que pierde, la institución pierde dinero, tiene mucho en juego”, agregó Viviani, a tiempo de indicar que ya emitió un informe al directorio sobre esto.

Al respecto, Sarmiento dialogó con el programa On Sports, el único al que brindó declaraciones, indicó que no se encuentra lesionado y mucho menos enojado con el estratega celeste.

“Si lo dijo él, pregúntenle a él… yo no tengo ningún problema con nadie. Yo estoy acá, necesito jugar, el club me necesita. Quedó demostrado que necesitamos de todos. Yo vengo todos los días, cumplo con mi trabajo, con mi deber. Yo no tengo problemas con nadie, no tengo ninguna lesión”, dijo Sarmiento, a tiempo de resaltar que espera por jugar.

Celestes definen el posible once

Con la misión de volver a ganar tras caer en Montero 4-0, Aurora tiene el equipo prácticamente definido para recibir mañana (17:15) a Blooming, por la fecha 19 del Torneo Único 2021 : Germán Montoya; Nicoll Taboada, Luis Barbosa, Edward Zenteno, Jair Torrico; Sergio Moruno, Amílcar Sánchez, David Torrico, Leandro Maygua; Darwin Ríos y Elías Alderete.