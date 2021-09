Auza ratifica que aún no se administrará una tercera dosis de vacuna anticovid en el país

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, ratificó este lunes que no se administrará una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus debido a que aún no fue autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La posición de la Organización Mundial de la Salud es que no se deben aplicar dosis de refuerzo, es una manifestación que ha hecho el director de la OMS y a esa nos adherimos, no por el hecho de no querer aplicar, qué bien se puede revisar, pero eso después de que estudios serios lo permiten”, afimó.

La pasada semana, el Comité Científico del Colegio Médico de Cochabamba determinó un estudio estableció la necesidad de que las personas vacunadas contra el coronavirus puedan recibir un refuerzo o tercera dosis luego de ocho meses.

Otro de los motivos que impiden, por el momento, aplicar una tercera vacuna se debe a que no se concluyó con el proceso de inmunización de las primeras y segundas vacunas a la población, según el Ministerio de Salud y Deportes.

Para el Colegio Médico de Bolivia los beneficiarios del refuerzo deberían ser del sector en salud y adulto mayores, debido a que fueron los primeros en ser inoculados en el país.

Fuente: erbol.com.bo