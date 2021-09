Bartolinas piden denunciar a personas que usen el nombre de esa organización para ofrecer cargos públicos

“Están ofreciendo cargos a nombre de nuestra Confederación y no lo vamos a permitir, estamos rastreando esta situación y cuando encontremos a los responsables les iniciaremos los procesos penales correspondientes”, advirtió.

Fuente: ABI

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), Flora Aguilar, denunció este martes que estafadores se estarían dando a la tarea de pedir dinero a nombre de esa organización a cambio de cargos públicos.

“Están ofreciendo cargos a nombre de nuestra Confederación y no lo vamos a permitir, estamos rastreando esta situación y cuando encontremos a los responsables les iniciaremos los procesos penales correspondientes”, advirtió.

Aclaró que la CNMCIOB-BS no avala cargos en ninguna institución y solicitó a las personas que fueron víctimas de ese tipo de estafas, hacer la denuncia en las instancias correspondientes.

“Nosotras no toleraremos estos actos delincuenciales, hermanas y hermanos, si conocen algún hecho de este tipo denuncien y nos apersonaremos para ratificar su denuncia. Reiteramos que nosotras no pedimos ningún favor económico, no vendemos cargos y lo decimos con claridad, altura y vehemencia”, subrayó.

Dijo que producto de las indagaciones se tiene identificado el nombre de una persona, que es reincidente y estaría procediendo de esa forma, utilizando el nombre de la organización.

“Supuestamente nos han indicado que hay una persona que tiene antecedentes, que es Milenka J. F., junto a ella deben estar otras personas que estamos rastreando. Ella usó el nombre como si fuera familiar del fallecido Orlando Gutiérrez, haciendo las consultas resulta que no es su pariente. Por eso decimos que nadie puede usar el nombre de nuestra Confederación”, ratificó.