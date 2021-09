Beatstar, lo mejor y lo peor de este nuevo juego musical

El estudio Space Ace fue comprado por Supercell en 2017, y ahora la lanzado un juego con la música como protagonista.

Hablaos de Beatstar, un juego en el que podremos escuchar grandes éxitos de la música, sin preocuparnos por la licencia, mientras pulsamos con los dedos siguiendo el ritmo, como si de Guitar Hero se tratara.

Veamos primero cómo es el juego con el vídeo que grabé ayer mismo:

Como veis, tiene una dinámica muy interesante donde tenemos que ir desbloqueando canciones a medida que ganamos estrellas, pero no todo es fantástico en esta nueva fiebre que, con pocos días de lanzamiento, cuenta ya con decenas de miles de instalaciones.

Lo mejor de Beatstar

– Es gratuito, y aún así permite escuchar grandes éxitos de diferentes estilos sin tener que pagar nada.

– Hay muy poca publicidad.

– Tiene una función para mejorar la sincronización del audio con los bloques de música cuando estamos usando Bluetooth.

– Los niveles de dificultad están muy bien pensados, ya que es relativamente sencillo llegar a las 3 estrellas en cada canción, pero es prácticamente imposible llegar a las 5 incluso en las canciones de dificultad normal.

Lo peor de Beatstar

– No podemos usarlo para escuchar canciones constantemente, de hecho no es posible jugar de forma ilimitada a las canciones desbloqueadas, ya que para ello es necesario liberar espacio en los baúles que tenemos en la parte inferior.

– Para poder jugar más tiempo, es necesario usar diamantes con bastante frecuencia, y no son nada baratos, sale mucho mejor usar Spotify o Youtube directamente.

El juego acaba de lanzarse, por lo que seguramente veremos varios cambios y novedades durante las próximas semanas. Ya está disponible en iOS y en android.