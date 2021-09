El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, ratificó este miércoles que insistirá en el diálogo con Chile para la suscripción del nuevo acuerdo de tarifas portuarias en Arica y descartó ir a un arbitraje.

“Ir a un arbitraje o ir a una instancia diferente lleva mucho tiempo por los procedimientos y plazos que se maneja en materia internacional y (esa) es una lógica que no queremos; más bien, seguimos apostando porque se materialice una firma de acuerdo inmediato y tenga certeza el empresariado boliviano de continuar con su actividad económica”, dijo Justiniano en una entrevista con La Razón Radio.

En ese sentido, remarcó que Bolivia siempre insistió en la reanudación de la mesa del diálogo y por eso incluso se tuvo en agosto un encuentro entre los directorios de la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y ASP-B, “donde se planteó una nueva concesión de parte de ellos de firmar el acuerdo por un año”.

“Entonces nosotros sí vamos a seguir gestionando, vamos a convocar en esta misma semana para que nos volvamos a sentar y volvamos a tener una posible firma de acuerdo para que esto concluya; no es que la ASP-B es negligente o que no estemos haciendo nada, eso es totalmente falso, estamos en contacto, estamos invitando al diálogo, inclusive mediante los medios de comunicación; (…) necesitamos firmar este acuerdo porque es el único instrumento legal de acuerdo a todo el procedimiento y el mandato del Tratado de 1904”, remarcó.

Asimismo, aseguró que es falso que no se pague o se pretenda no pagar por los servicios portuarios. “Se va a pagar, eso siempre se ha honrado y siempre se va a seguir honrando; quieren desinformar a la población no solo de Chile, sino de Bolivia, al señalar que queremos servicios gratuitos, (pero eso) es algo totalmente falso, nunca nos dieron un servicio portuario gratuito y tampoco es el planteamiento boliviano el recibir un servicio portuario gratuito”, apuntó.

En la misma línea, el 9 de septiembre, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia, mediante la ASP-B, mantiene su propuesta de diálogo con la EPA en Chile, para que se llegue a un acuerdo en un plazo de tres a seis meses sobre las tarifas en el puerto chileno y así no perjudicar el comercio exterior del país.

“Nosotros estamos apelando a la racionalidad y a un criterio amplio que tenga la EPA para poder sentarnos a buscar un espacio de análisis entre tres a seis meses para que podamos establecer ahí un cabal y detallado examen de la estructura de la propuesta y de las tarifas como tal”, dijo Montenegro.

Además, señaló que al momento se registra un incremento del 246% en los costos de importación para la carga boliviana, por lo que —subrayó— Bolivia no aceptará una imposición de manera unilateral y exhortó a la EPA a que revise sus intenciones y acepte los plazos que Bolivia pide para analizar partida por partida las tarifas con el fin de verificar si sus incrementos son justificados o no.