Bolivia puede sufrir veto económico por la descertificación de EEUU, según CC

Fuente: Asuntos Centrales

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, conversó con Asuntos Centrales sobre la descertificación de EEUU a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y manifestó que puede afectar al país en su relación con la comunidad internacional.

«La posición de CC es de preocupación, que lamenta el comunicado de la Cancillería nacional de que EEUU no tiene moral, etc. Es un informe que hay que tomar con preocupación. Hay otro elemento importante, Bolivia no solo es productor de droga, sino de tránsito a mercados de Argentina y Brasil», manifestó.

Consultado sobre el impacto del memorándum del presidente estadounidense Joe Biden, respondió: «Antes nos hubiera afectado muchísimo, pero en la actualidad las ayudas económicas que vienen de EEUU son mínimas. Sin embargo, el peso especifico de la comunidad internacional y un informe negativo afecta en nuestra capacidad de interlocución, nuestras capacidades de poder recibir apoyo de la comunidad internacional. Podemos incluso sufrir un veto en determinadas gestiones financieras”, alertó.

En su criterio, hay una comunidad internacional fuera de EEUU y esa comunidad exige cumplir metas y logros en la lucha contra el narcotráfico, según la ley.