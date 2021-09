Bolivia y Farías, últimos cartuchos para seguir con chances para Catar

La selección nacional pondrá a prueba esta noche (19:30 HB) una de sus últimas cartas para poder soñar con la chance de ir al Mundial de Catar 2022, cuando visite a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires. La jornada, además, puede definir el futuro del DT César Farías.

Fuente: lostiempos.com

Ubicada en el noveno lugar con seis puntos tras el empate en casa 1-1 con Colombia y la derrota 4-2 frente a Uruguay, Bolivia tiene una cuota de presión respecto a su futuro, siendo un lance “bisagra” para determinar si estará cerca de la media tabla o en el fondo junto a Venezuela.

El estratega Farías, que además dejó entreabierta la chance de que este partido definirá su continuidad, jugará con sus mejores cartas en busca de al menos un punto.

Jesús Sagredo por Marc Enoumba, Adrián Jusino por Jairo Quinteros, Moisés Villarroel en lugar de Fernando Saucedo, José Sagredo por Roberto Carlos Fernández y Rodrigo Ramallo por Ramiro Vaca son las cinco variantes que propondrá Farías.

“Será un partido difícil, no nos preparamos para perder por poco, queremos sacar un buen resultado en el Monumental. El día que no tenga la ilusión y los mejores esfuerzos, me debo retirar y buscar otra profesión. No es imposible ganarle a Argentina, creemos en hacer un buen partido y sacar esto adelante”, dijo Farías.

Por su parte, Argentina llega con más descanso, pero en medio de un manto de dudas que dejó la suspensión del duelo ante Brasil y las medidas disciplinarias que podría adoptar FIFA por los cuatro jugadores que emitieron falsas declaraciones juradas.

Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, no tendrá a los cuatro jugadores objetados: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, además del meta Franco Armani que se lesionó.

“Lo que siento es que después de esta fecha hay que replantearse cosas. No puede pasar lo que sucedió con jugadores que no vinieron o nosotros que tuvimos que devolver jugadores”, señaló el DT argentino.