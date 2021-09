Boliviano que le dio la voz a Mägo de Oz se enfrenta a una cirugía que tiene 70% de posibilidades de salir mal

José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz entre 1995 y 2011, nacido en La Paz (Bolivia), se someterá esta semana a una operación en España, que tiene el 70 por ciento de posibilidades de salir mal.

Según publica un artículo ‘El País’, se le realizará una intervención quirúrgica para interceptar dos eventraciones graves en el estómago, con el riesgo que pierda la vida sobre el quirófano, al grado que los especialistas le recomendaron dejar arregladas todas sus cuestiones legales.

“Sería solo una cirugía complicada si no fuera por los antecedentes del paciente. En 2013 le afectó una pancreatitis necrosante. Le quitaron parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas”, explica la publicación.

El músico, que tiene una carrera como solista, señaló que padeció una hemorragia grave que afectó a sus riñones, hígado, y otros órganos internos. “Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban”, contó.

En los últimos siete años ha tenido que pasar por el quirófano seis veces más, siempre por complicaciones en su estómago. Vocalista de una gran potencia, casi operística, recuerda un concierto especialmente dramático en México: “Apreté el diafragma para dar una nota muy alta y noté algo, un plaff. Enseguida apareció un bulto y ya sabía que era una eventración que me obligaría a pasar por el quirófano”.

Y cuenta sobre la nueva cirugía: “Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano”.

Licenciado en canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fue profesor de voz hasta que se enroló en 1994 en Mägo de Oz. Sus altos tonos vocales se escuchan desde el segundo disco del grupo, Jesús de Chamberí (1996), y canta en los clásicos de la banda: Fiesta pagana, Molinos de viento, La costa del silencio… Fue la mejor época de Mägo de Oz: llenaban plazas de toros en España y convocaban a miles de personas en Latinoamérica, especialmente en México.

Estas jornadas las pasa grabando las voces del que será el cuarto trabajo de José Andrëa y Uróboros (el último lo publicó en 2019, Bienvenidos al Medievo). “Antes de la intervención quería dejar algunas cosas grabadas, por si tienen que ser póstumas, que la banda haga dinero. Si la cosa sale mal, pues mira, ya se pueden vender como ‘las últimas canciones que grabó José Andrëa’. Yo que sé, igual se hacen ricos”, afirma con humor.