Brian Sarmiento, casi con pie y medio fuera del Equipo del Pueblo

El futbolista argentino Brian Sarmiento, refuerzo de Aurora para la temporada 2021, parece tener las horas contadas y su salida es cuestión de tiempo, luego de las últimas situaciones que colmaron la paciencia en filas populares.

Fuente: lostiempos.com

El jugador, que no tiene una buena relación con el DT Humberto Viviani y decidió realizar una intimación de pago de tres meses adeudados al club, no llegó a consolidarse como el “10” que esperó la familia aurorista. Tanto el directorio como el futbolista pretenden acabar con esta situación y la rescisión del contrato va en camino.

“Él (Sarmiento) solo se comenzó a distanciar del grupo, del equipo. Por decisión mía, cuando jugaba no había lo que yo quería en el equipo y lo que sus compañeros podían dar por él. Cuando él ha jugado fue cambiado porque estaba cansado, no generaba lo que se pedía. No hubo intercambio de palabras, ni nada. No está al ritmo de los compañeros, tiene un estilo de juego y capaz el equipo no está para su estilo. Él puede decir que el equipo se puede acoplar a él, pero es al revés”, comentó Viviani.

En pasados días se indicó que el jugador estaba lesionado, mas Sarmiento jugó la mañana de este domingo en el equipo de reservas del Celeste, en el empate 1-1 con su similar de Blooming.

En números, Sarmiento tuvo poca actuación en cancha y más generó repercusiones extradeportivas. Jugó ocho encuentros, cinco de ellos como titular, sobre un total de 19 que disputó el Equipo del Pueblo.

En global, solo estuvo en cancha en el 42,10% de cotejos disputados en el presente campeonato.

Viviani perfila el equipo

En el aspecto estrictamente deportivo, Aurora comenzó a definir el once titular que visitará mañana (20:00) a Bolívar en el estadio Hernando Siles.

Viviani aún no podrá contar con Iván Huayhuata, a quien sancionaron con dos partidos de suspensión en el lance ante Guabirá.

El posible once para maña: Germán Montoya; Nicoll Taboada, Luis Barbosa, Edward Zenteno, Jair Torrico; Jaime Cornejo, Amílcar Sánchez, Darío Torrico, Leandro Maygua; Rafael Menacho (Shidain Ancieta) y Elías Alderete.

Bolívar, el alicaído rival del Celeste

La Academia paceña será el siguiente rival de Aurora en el Torneo Único 2021 de la División Profesional. Bolívar no llega mejor que el Equipo del Pueblo, ya que está alicaído.

Aurora está con la moral alta tras imponerse el pasado sábado 2-0 a Blooming en el estadio Félix Capriles, mientras que Bolívar cayó 2-1 en su visita a Independiente en Sucre.

El equipo de Humberto Viviani pretende hacer “leña del árbol caído”, sabiendo que anímicamente el ambiente en Bolívar no es el mejor y está deteriorado. Las críticas al plantel paceño y su rendimiento pueden ser las armas que use Aurora para ganar en La Paz.

“Siempre es importante ganar, lo necesitábamos en la parte anímica. Ganar fue un empujón anímico grande. Sabemos que Bolívar es un rival duro, tiene jerarquía. Debemos aprovecharnos de su momento para sumar de visitante”, apuntó Martín Barrón, delantero de Aurora.