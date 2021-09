Bus que se embarrancó en Cochabamba excedió el límite de pasajeros

El coronel Helsner Torrico, director de Tránsito de Cochabamba, dio un informe sobre el caso del embarrancamiento de un bus en el sector de Morachata. El número de fallecidos subió a 23.

La autoridad policial indicó que según las primeras investigaciones del hecho, el bus se habría colocado a un lado de la vía con el fin de dar paso a otro vehículo que venía en el sentido contrario, producto de ello, se produjo un deslizamiento de la plataforma provocando que el motorizado se embarranque al menos 400 metros.

“Producto de esto tenemos a 23 personas fallecidas, se han logrado identificar a 21, no faltan identificar a dos personas, y hay 20 personas heridas entre ellos menores de edad que han sido auxiliados por Bomberos de diversos municipios y personas particulares”, indicó Torrico en una entrevista con La Revista de UNITEL.

El chofer del bus aseguró la noche del lunes que el accidente se produjo por dar paso a un vehículo.

«Estábamos bajando y tampoco era mucha bajada y yo vi que estaba viniendo el trufi y he parado para darle paso y lo hizo tranquilo. Atrás había otro vehículo que no se veía por la polvareda. Tras hacer pasar el trufi yo partí con confianza y ahí no más se me ha aparecido la movilidad, entonces he frenado de golpe y parece que la manguera se reventó, los frenos reventaron», relató el chofer.

Torrico confirmó que el bus contaba con SOAT y tenía la Inspección Técnica Vehicular, pero al momento del accidente, el conductor no portaba su licencia de conducir, por lo cual se investigará si estaba calificado para conducir ese tipo de motorizado.

Asimismo, confirmó que el bus excedió la cantidad máxima de pasajeros la cual era de 35 y haciendo un conteo entre fallecidos y heridos, las personas llegaban a ser 43, por que el coronel recomendó a los conductores respetar las normas de tránsito para evitar desenlaces fatales como este.

El director de Tránsito afirmó que se procedió a tomar muestras de sangre del conductor de bus para realizarle la prueba de alcohotest, así mismo las causas del accidente se determinarán una vez se concluya el informe técnico del hecho.

“No se descartan que existan factores ambientales y de la vía que hayan ocasionado el hecho de tránsito, sin embargo, eso se determinará una vez que concluya la investigación”, agregó.