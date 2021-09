Cadex espera que Perú no limite exportaciones bolivianas por restricciones a productos peruanos

El presidente de la Cámara de Exportadores (CADEX), Osvaldo Barriga, conversó con Asuntos Centrales sobre la alerta que existe entre las autoridades de Perú por las restricciones de Bolivia a los productos peruanos como cebolla y papa, por lo que espera que sus autoridades no apliquen como respuesta trabas a las exportaciones bolivianas.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Este tema es algo que ya viene de hace varios años y es una actitud irresponsable de parte de las autoridades peruanas, porque cuando no obtienen lo que ellos desean en el manejo del comercio que es la papa y cebolla, de aproximadamente $us 2,5 millones anuales versus el flujo de tráfico y exportaciones que tenemos como Bolivia, que superan los $us 250 millones de varios productos nuestros», explicó.

Barriga informó que ya tiene problemas en la frontera para exportar productos bolivianos.

«Ya estamos teniendo problemas cuando hay exportación de productos cárnicos, ya están siendo paradas por autoridades sanitarias. Son medidas que no están en el marco del comercio, no están en el marco de la buena vecindad sobre todo en el mercado común de la Comunidad Andina», lamentó.

El profesional en comercio exterior dijo que se está tomando contacto con la Cancillería para las gestiones ante autoridades peruanas. «Yo creo que es un tema de sentarse en la mesa entre las autoridades diplomáticas y sanitarias para definir la línea de acción y trabajo. Debería darse alguna reunión a nivel de Cancillería…», planteó.