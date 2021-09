Calvo dice que Del Castillo sacó de su bolsillo la wiphala “doblada y maltrecha” para que Choquehuanca la ice en los actos del 24 de septiembre

Tras ser denunciado por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) por supuesto racismo y agravio a la wiphala, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se refirió al caso este lunes y negó las acusaciones en su contra. El líder cívico apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de ser quien ultrajo la wiphala por llevarla en su bolsillo y luego entregarla para que el vicepresidente David Choquehuanca la ice en los actos del 24 de septiembre.

Calvo recordó que el pasado 24 de septiembre, durante los actos protocolares por la gesta libertaria del departamento, el vicepresidente David Choquehuanca izo la wiphala en el “mástil donde debía ser colocada la tricolor”, lo cual calificó como una “provocación”.

“Un evidente acto de provocación e incitación a la violencia. Montaron un conjunto de acciones buscando la reacción de la ciudadanía, que indignada de tanto insulto y menosprecio reaccionaron de una manera digan y enmarcada a la legalidad”, comentó Calvo en conferencia de prensa.

Además, el líder cívico dijo que se le avisó al ministro Del Castillo que la bandera que representa a los pueblos indígenas no debía ser izada en la plaza 24 de septiembre, pues el acto que se desarrollaba -dijo- era departamental y no nacional. Asimismo, añadió que “este símbolo no representa a los cruceños”.

“Se informó a Eduardo Del Castillo que no se podía izar la wiphala por ser un aniversario departamental y pese a ello rompió el protocolo, (realizó) un acto desafiante y ofensivo. El ministro Del Castillo saca de su bolsillo doblada y maltrecha una wiphala que se la entrega al vicepresidente (Choquehuanca), mismo que posterior procede a izarla”, explicó Calvo.

El cívico añadió que el ministro de Gobierno fue quien ultrajó y ofendió la bandera con esta acción, por lo que pidió su renuncia. Además, lo acusó de “provocador y revanchista”. Asimismo, consideró que el ministro de Justicia, Iván Lima, también debería dejar su cargo por indicar que en Santa Cruz se cometió un delito al retirar la wiphala del mástil.

Calvo recordó que la bandera, luego de bajarla del mástil, fue entregada a un miembro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y aseguró que no se la ofendió, pues al contrario, apuntó a los simpatizantes del partido de Gobierno de ultrajarla en su intentó de arrebatarla de las manos a las personas que la sacaron del acto.

Esta mañana, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para la presentación de una denuncia en contra de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; y varios asambleístas de Creemos, por los acontecimientos ocurridos durante la iza de banderas por la efeméride cruceña.