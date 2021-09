Camacho criticó al rector electo de la Uagrm por encuentro con Evo Morales

El gobernador Luis Fernando Camacho cuestionó al rector electo de la Uagrm, Vicente Cuéllar, que aparece en una fotografía junto al expresidente Evo Morales, y de quien dice cometió un «grave error» y «que se vendió al masismo».

La autoridad cruceña utilizó su cuenta de twitter para afirmar que Cuéllar entregó su cargo a Morales de quién señala cometió un fraude electoral en las elecciones de octubre 2019.

«(Vicente Cuéllar) se presentó al Rectorado como un líder renovador y luego de ganar fue al Chapare y puso su nuevo cargo y su dignidad al servicio de Evo Morales, el exdictador que nos hizo fraude», escribió Luis Fernando Camacho.

Al respecto, el rector electo publicó un video en el que señala que trató de reunirse con el presidente Luis Arce para hablar de la crisis económica que asegura tiene la universidad y que alcanza una deuda histórica de cerca de 530 millones de bolivianos, pero que esto no fue posible.

«Opté por un canal no institucional no pensando en las repercusiones que podía originar, sino pensando en buscar una solución a este grave problema económico, reconozco que me equivoqué, por lo que pido disculpas a toda la comunidad universitaria, a quienes nos apoyaron en todo momento», dijo Cuéllar.

«Aclaro que jamás hablamos de algún compromiso político de nuestra universidad, siempre mantendremos una posición institucional defendiendo nuestra autonomía universitaria», apuntó el recientemente electo rector que será posesionado esta semana como máxima autoridad de la universidad estatal cruceña.